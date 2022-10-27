Три симптома указывают на нехватку секса у мужчины

Мужчина, которому не хватает секса, испытывает раздражительность и нарушение сна, его тянет заменить интим вкусной едой, иногда мучным и сладким. У данных симптомов есть одна причина – нарушение гормонального фона из-за отсутствия регулярной половой жизни.

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Об этом рассказала сексолог Александра Миллер. По ее словам, секс выполняет много лечебных действий, вот почему становится своеобразной «таблеткой счастья». Секс для мужчины важен, поскольку оказывает обезболивающий эффект, помогает профилактике простуд, снижает риск инсульта и сахарного диабета.

Без постоянного интима мужчина может получить невроз, делать плохо себе и окружающим. Всё из-за секреции гормона вазопрессин – именно он отвечает за приятные моменты и за агрессию.

Дофамин, которого мужчина не получает, если не занимается сексом, приходится заменять вкусной пищей. Некоторые в поисках удовольствия начинают увлекаться азартными играми или наркотиками.