Пять признаков сексуального маньяка. Проверь свое окружение

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Беседуя с незнакомым человеком, довольно непросто сходу определить, здоров ли он ментально. Зачастую психологические расстройства в глаза не бросаются, особенно на первых порах, но бдительность и внимательность позволят если не вывести человека на чистую воду, то хотя бы перестраховаться. А вдруг перед вами сексуальный маньяк, ловко замаскированный под загадочного принца?

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Прежде чем разоблачать незнакомца, давайте разберемся в терминологии. Сексуальная зависимость — это признанное психическое расстройство, которое может принимать различные формы. Будь то зависимость от порнографии, секса с незнакомцами, мастурбации или занятий сексом несколько раз в день, общим знаменателем является неспособность человека контролировать уровень своей вовлеченности. Это не просто сильное половое влечение, фетиш или желание поэкспериментировать. Сексуальная зависимость в медицине известна как компульсивное расстройство сексуального поведения (CSBD) и гиперсексуальность.

Как и любая зависимость от психоактивных веществ или поведенческая зависимость, сексуальная зависимость носит прогрессирующий характер и считается хроническим заболеванием. О признаках сексуальной зависимости и факторах риска развития компульсивного расстройства сексуального поведения мы расскажем в следующем материале, а сейчас, пожалуй, вернемся к разговору о том, как все-таки вычислить охотника.

Притяжение

Настоящие маньяки на первый взгляд ничем не отличаются от обычных людей: они ходят на работу, получают образование, гуляют по тем же паркам, что и мы, закупаются продуктами, смотрят кино и даже заводят семью.

Как правило, люди, страдающие компульсивным расстройством сексуального поведения, были травмированы еще в детстве, поэтому в зрелом возрасте они выглядят замкнутыми и спокойными, возникает ощущение, будто вокруг них витает аура таинственности. Но не стоит путать обычных интровертов с маньяками. Отличительной чертой последних является сильная энергетика. Несмотря на то, что они не особенно выделяются из толпы, даже при незначительном контакте вы вдруг обнаружите, что находитесь под их влиянием.

Рекомендация: прислушивайтесь к сигналам своего тела. Нередко наша физическая составляющая содержит гораздо больше информации, чем мы можем себе вообразить. Подсознание считывает угрозу, и чтобы донести до нас свои опасения, использует явные и вполне материальные инструменты. Прислушайтесь, как реагирует ваше тело на то, что говорит собеседник. Если вам стало некомфортно – «крутит» в животе, кружится голова, сознание помутилось, а коленки подкашиваются – это не признак здоровой влюбленности и «бабочек», а максимально ясный знак, говорящий о небезопасности вашего положения.

Манипуляции

Не секрет, что травмированные личности вымещают на окружающих свою неудовлетворенность жизнью. При общении с маньяками вы можете поймать себя на мысли, что ваши чувства и потребности никчемны, поскольку ваши слабые места и болевые точки ловко подсвечиваются их вопросами. Не путайте тонкие манипуляции с эмпатией. Маньяку безразлично, как вы живете, хоть он и будет старательно демонстрировать обратное вежливым и учтивым поведением.

Рекомендация: будьте бдительны. Не стоит рассказывать первому встречному о том, как сильно вас обидели в детстве, из-за чего теперь вы переживаете тяжелые времена. Не позволяйте обесценивать ваш опыт и ваше самоощущение, а уж тем более вестись на уловки незнакомца, якобы знающего, как вам помочь.

Непубличность

Обратите внимание, насколько человек проявлен в виртуальном мире. Часто маньяки скрывают свое истинное лицо, указывают в социальных сетях другую дату рождения, имеют в друзьях несколько персон (чьи страницы тоже вызывают вопросы) и совсем не ведут личные страницы. Скорее всего, если вы захотите узнать, какую музыку он слушает, вы наткнетесь на полупустой плейлист. Да, случается, что люди в XXI веке всё еще общаются по почте, но, если информация об интересующем вас человеке будет отсутствовать в Интернете, задумайтесь, существует ли он вообще?

Рекомендация: - если загадочный персонаж начал проявлять к вам симпатию в Сети, позовите его в людное место. Предложите посидеть в кафе в центре города или позовите на вечеринку, где будут ваши знакомые. Ни в коем случае не соглашайтесь на свидание за городом. Если же вы познакомились на улице или в заведении на окраине, и по всем вышеперечисленным признакам «мистер Х» не внушает доверия, попросите разрешения его сфотографировать под предлогом «хочу отправить снимок подруге». Маньяки избегают публичности и внимания, а потому с высокой долей вероятности ответят на ваши предложения отказом.

Непримечательная внешность

Люди, страдающие компульсивным расстройством сексуального поведения, не любят выделяться. Им комфортнее оставаться незамеченными, поскольку только так можно подстеречь и незаметно увести в свои сети очередную жертву. В обществе устоялось мнение, будто маньяки – это обрюзгшие, уличные бродяги, от которых дурно пахнет. Однако статистика говорит об обратном – чаще всего насильниками являются опрятно одетые молодые мужчины.

Рекомендация: не садитесь в машину к незнакомым мужчинам, изволившим вас подвести. Да, это может не быть уловкой, но лучше обезопасить себя. Обменяйтесь номерами, договоритесь созвониться или встретиться позже, когда вы лучше друг другу узнаете. Не торопитесь. Внешность бывает обманчива. Кстати, психологи советуют остерегаться тех, кто говорит тихим голосом – якобы таким образом насильники убаюкивают потенциальную жертву.

«Сбой в системе»

Любая система дает сбой. Так и маньяк, долго держащийся в образе образованного, интеллигентного, вежливого мужчины в какой-то миг может превратиться в настоящего монстра. Пронаблюдайте за его реакциями. Маска дружелюбного принца обязательно спадет, если что-то пойдет не по его плану.