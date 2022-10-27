6 типов женщин, способные покорить миллионеров

Психолог Вероника Овсянникова рассказала о шести типах женщин, которые могут покорить сердце миллионера.

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Первый психотип – это «умница, красавица, комсомолка». Таких предпочитают высокоинтеллектуальные мужчины. Девушки данного типа начитанны и постоянно развиваются, занимаются спортом, успешны в профессии.

Второй тип женщин – это хранительницы очага. Они создают уют, готовят пищу, следят за чистотой и, главное, выполняют обязанности с удовольствием.

Женщина-праздник интересна тем, что с ней легко и весело, она не отказывает в интиме, не напрягает партнера, не склонна к занудству и любит принимать подарки от кавалера.

Четвертый тип – это женщины с яркой броской внешностью. Совсем необязательно быть хрупкой моделью, иногда мужчин привлекают полноватые дамы. Нередко такие женщины заводят отношения сразу с несколькими партнерами. У них аналитический склад ума, это позволяет делать правильные выводы и выстраивать взаимодействие.