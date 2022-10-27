У кого сильнее половое влечение: у мужчин или у женщин

Скорее всего, вы не удивитесь, но мужчины испытывают гораздо более сильное половое влечение по сравнению с женщинами. Вот как экспертам удалось это узнать.

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Юлиус Франкенбах, докторант психологии Саарского университета в Саарбрюккене (Германия), вместе с коллегами проанализировал более 200 исследований, связанных с сексуальным влечением. Оказалось, что мужчины постоянно говорят о более сильном половом влечении. Также они куда больше времени по сравнению с женщинами тратят на размышления и фантазии о сексе, на само желание заняться сексом и на мастурбацию.

Удивительным при этом было то, что эти результаты были идентичными в разных странах, возрастных группах, этнических группах, среди разных сексуальных ориентаций.

Однако есть также одно «но». Нельзя точно сказать, насколько люди честны, когда они обсуждают свои сексуальные наклонности. В целом сексуальность - это очень деликатная тема.

Также, например, от 24 до 29 % женщин имеют более сильное половое влечение, чем среднестатистический мужчина. Об этом тоже рассказали учёные.