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24 минуты назад

У кого сильнее половое влечение: у мужчин или у женщин

Ferra.ru

Скорее всего, вы не удивитесь, но мужчины испытывают гораздо более сильное половое влечение по сравнению с женщинами. Вот как экспертам удалось это узнать.

У кого сильнее половое влечение: у мужчин или у женщин
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Юлиус Франкенбах, докторант психологии Саарского университета в Саарбрюккене (Германия), вместе с коллегами проанализировал более 200 исследований, связанных с сексуальным влечением. Оказалось, что мужчины постоянно говорят о более сильном половом влечении. Также они куда больше времени по сравнению с женщинами тратят на размышления и фантазии о сексе, на само желание заняться сексом и на мастурбацию.

Удивительным при этом было то, что эти результаты были идентичными в разных странах, возрастных группах, этнических группах, среди разных сексуальных ориентаций.

Однако есть также одно «но». Нельзя точно сказать, насколько люди честны, когда они обсуждают свои сексуальные наклонности. В целом сексуальность - это очень деликатная тема.

Также, например, от 24 до 29 % женщин имеют более сильное половое влечение, чем среднестатистический мужчина. Об этом тоже рассказали учёные.

Само по себе половое влечение связано со сложным взаимодействием ряда факторов. Это социальные нормы, роли, обучение - с одной стороны, а также генетика, физиология, биология - с другой.

Любовь,
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