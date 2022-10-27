«Вас бросили? Тогда просто страдайте»

Многие люди сейчас столкнулись с острым приступом одиночества — друзья и любимые уехали, многие женщины теперь приходят с работы в пустые дома. В целом, настроение грустное из-за новостей.

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В новой серии подкаста "Активное согласие" мы обсудили, что делать, когда вокруг все уезжают, как принимать верное для себя решение и как сохранить контакт с близкими. А также как пережить расставание, если оно все-таки произошло по тем или иным причинам.

Поэтому в новой серии мне захотелось поговорить об одиночестве — почему его так трудно переживать, нормально ли быть одному и что делать, если быть в одиночестве невозможно, как помочь себе, если вас бросили и как не расстаться, будучи на расстоянии. В гостях Лена Третьякова — психолог и сексолог, которая живет в Германии.

Таймкод:

02.15 — Почему одиночество так трудно переживать

08.00 — Как одиночество изолирует нас

9.45 — Легче уезжать или оставаться: проблемы эмигрантов

15.20 — Как проживать расставание с партнером

18.40 — Стыд отвлекаться… что это

20.17 — Забиваешь пустоту внутри или просто общительный

22.50 — Насколько реально быть одиноким и счастливым

26.00 — Концепция про две половинки друг друга

28.10 — Почему трудно ужиться с кем-то после долгого перерыва

31.00 — Так ли вы одиноки? Проанализируйте количество контактов

32.04 — Как не потерять контакт с друзьями, если контекст поменялся

38.00 — Как сохранить отношения на расстоянии

42.10 — Вас бросили. Что делать?

45.30 — Как общаться с семьей сейчас, когда мнения полярны

50.00 — Как принимать решения сейчас

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий