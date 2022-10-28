Популярный комик дал мужчинам совет по поводу секса

Популярный российский комик Сергей Орлов порекомендовал женщинам быть честными, а мужчинам — целовать женщин в грудь. Советы по поводу секса он дал во время YouTube-шоу Данилы Поперечного.

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Орлов заявил, что мужчинам не стоит сразу переходить к пенетрации. «Если вы с женщиной занимаетесь сексом, не надо стараться первостепенно вставить пенис и радоваться тому, что он у вас есть», — посоветовал Орлов.

По его словам, сначала нужно уделить внимание ласкам и поцелуям, в частности, в области груди и шеи, поглаживанию волос. «Мы занимаемся любовью! — напомнил комик. — Вы любите, уважайте женщину, с которой вы лежите».

Кроме того, Орлов рассказал, что свою жену, с которой в браке уже семь лет, любит за честность. «Нет ничего сексуальнее, чем честность. То, насколько моя женщина со мной честна, насколько она знает, кто я такой, — это самое сексуальное», — сказал он.

Сергей Орлов — стендап-комик, который получил известность после интервью Юрию Дудю (включен в реестр СМИ-иноагентов) в июле 2021 года.