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1 час назад

Парень назвал требование к девушкам и был раскритикован

Lenta.ru

Пользователь Reddit с ником C2-H5-OH рассказал на портале, что был раскритикован девушкой в приложении знакомств Hinge из-за того, что заявил о нежелании встречаться с женщинами старше его. В комментариях к его посту многие юзеры также выразили недоумение по поводу озвученного парнем требования.

Парень назвал требование к девушкам и был раскритикован
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Меня можно считать "отталкивающим и отвратительным" за то, что я установил возрастные рамки [для девушек] в пределах 23-28 лет, в то время как мне самому 28 лет?» — задал вопрос автор поста.

Рассказчик также опубликовал скриншоты переписки с осудившей его незнакомкой.

Из переписки следует, что после того, как парень рассказал о своем правиле, собеседница назвала отказ встречаться с девушками постарше мерзким.

«Разница в возрасте, особенно когда мужчина старше, зачастую ведет к значительному перекосу в динамике власти в паре», — заявила она.

Парень при этом указал, что придерживается именно такого подхода к отношениям, так как считает себя «поздно созревшим».

Многие пользователи Reddit отметили, что, хотя и не считают подобное правило неприемлемым, оно их озадачило. «Я не думаю, что твой подход проблематичен, но мне кажется слегка странным, что ты даже не рассматриваешь вариант встречаться с девушкой, которая старше тебя всего лишь на год или на два», — высказался один из юзеров.

«Ты бы стал встречаться с девушкой на пять лет моложе тебя, но женщина, которая старше тебя на год, недостаточно для тебя хороша? Как по мне, это нелепо», — заметила другая комментаторша.

Вместе с тем другие пользователи заверили, что не видят абсолютно ничего странного в подобном принципе.

Любовь,
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