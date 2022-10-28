Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
3 часа назад

25-летняя девушка влюбилась в 50-летнего мужчину и столкнулась с осуждением

Lenta.ru

Пользовательница TikTok из Германии влюбилась в мужчину вдвое старше себя и рассказала о своих отношениях в сети. Об этом сообщает The Sun.

25-летнюю девушку осудили за роман с 50-летним мужчиной
Фото: Lenta.ruLenta.ru

25-летняя Алина Рабеа регулярно публикует ролики в TikTok о своем 50-летнем бойфренде. В одном из видео, набравшем более 1,2 миллиона просмотров, Рабеа гуляет с ним по парку, обнимается и целуется. «Спасибо тебе за самый счастливый год в моей жизни. Мне все равно, что говорят люди, я люблю тебя», — пишет женщина под роликом.

Рабеа столкнулась с осуждением других пользователей. Они сравнивают мужчину с ее отцом, утверждая, что 25-летняя разница в возрасте не является нормальной. Другие предположили, что девушка встречается с ним исключительно ради его денег.

Часть пользователей порадовалась за пару. «Это только ваша жизнь... желаю вам всего самого хорошего», — гласит один из комментариев.

Ранее сообщалось, что жительница США вышла замуж за мужчину, который на 17 лет младше нее, и рассказала, что незнакомцы часто принимают его за ее сына. Несмотря на онлайн-троллей, счастливая пара заявляет, что их отношения крепки как никогда.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители