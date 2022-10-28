Женщины перечислили свои неожиданные открытия о мужчинах

Пользовательницы Reddit признались, что мужчины удивили их любовью к играм и утренними эрекциями. Свои неожиданные открытия о противоположном поле они перечислили в обсуждении, начавшемся в разделе AskReddit.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Многих женщин поразили особенности мужской физиологии — в частности, способность мошонки изменять форму и утренние эрекции.

Других впечатлила способность мужчин работать в команде над самыми неожиданными вещами и получать от них удовольствие.

У некоторых знакомые мужчины опровергли расхожие стереотипы.