6 типов мужчин, с которыми нельзя встречаться

Ничего, кроме разочарования, роман с таким ухажером не принесет. Не тратьте свое время!

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Понять, что мужчина совсем не подходит для серьезных отношений, можно далеко не сразу. Но существуют некоторые типы молодых людей, роман с которыми точно приведет к психологическим травмам и долгому восстановлению. Узнали в одном из описаний нового ухажера? Бегите от него!

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Жесткий критик

Он не может сдержаться даже на первых свиданиях и сообщает, что ты неправильно держишь нож и вилку, исправляет фразы. Чем дальше заходят отношения, тем строже становится критик: вскоре окажется, что вы ничего не умеете делать правильно. Критике подвергнется стиль, макияж, работа и жизненные взгляды. Такое отношение быстро разрушают самооценку и приводит к тому, что вы начинаете сомневаться в каждом действии.

Контролер

В первое время стремление контролировать можно принять заботу, но они не имеют ничего общего. Вскоре постоянный надзор начнет душить, а вы постоянно будете оказываться перед выбором: пойти на встречу с подружками или избежать ссоры с мужчиной. Лишая личного пространства и свободы, избранник делает вторую половину слабой и уязвимой.

Мистер Серьезность

Он не понимает даже легких шуток, не чувствует иронии и сарказма, поэтому то и дело обижается. Жизнь с таким парнем превратится в череду объяснений, почему тебе вдруг стало смешно, а затем попыток оправдаться за то, что совсем не хотела его обидеть. При этом сам серьезный мужчина может пытаться пошутить, но его юмор всегда кажется неловким и оскорбительным.

Ледяной парень

Моральная травма или особенности личности — неважно, что заставило этого мужчину быть холодным, словно айсберг. Но эмоциональной отдачи от него дожидаться не стоит, о ваших чувствах он тоже заботиться не станет. Поэтому душевной близости в таких отношениях достичь не удастся!

Нарцисс

Он уверен, что осчастливит любую девушку просто своим присутствием в ее жизни, поэтому о романтике, заботе и свиданиях нужно забыть. Ему не нужно напрягаться, ведь нарцисс уверен: он и есть главный подарок в вашей жизни. О таких отношениях девушки вспоминают с содроганием, а после них долго возвращают доверие к сильной половине человечества.

Мамина радость