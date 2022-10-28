Секс-практики, которые заведут обоих с пол-оборота

Как утверждают ученые-биохимики, со временем (примерно через 2,5-3 года) количество нейромедиаторов, отвечающих за страсть в отношениях, становится в десятки раз меньше, и былая влюбленность партнеров друг в друга притупляется, а за ней снижается и интенсивность сексуальной жизни, порой доходя до полного ее отсутствия. Как этого не допустить и даже спустя годы близости заводить партнера с пол-оборота, рассказывает заведующий кафедрой «Сексология» Академии социальных технологий, трансперсональный психолог Марс Сары в материале «Рамблера».
Первым делом обратите внимание на обстановку, в которой вы занимаетесь сексом: это должно быть максимально безопасное и эстетическое пространство, где никто и ничто не помешает вам предаваться любви.
Один из самых простых и эффективных способов привнести разнообразие в интимную жизнь — смена обычной локации. Это, наверное, самый простой, но при этом действенный способ.
«Попробуйте заняться любовью не в спальне, а в других местах вашей квартиры или дома. Как насчет кухни (прямо на столе)? Подоконник, если хочется немного публичности. Или может быть даже открытый балкон? Вообще, занятие любовью там, где вас теоретически могут застукать, добавляет порцию адреналина и как правило сильно возбуждает. Начать можно с малого: машина на парковке, дворик на дачном участке, а дальше фантазируйте и действуйте», — рекомендует специалист.
Одним из способов разнообразить сексуальный опыт, является игра с элементами одежды.
По словам психолога, разнообразить сексуальную жизнь помогут также костюмы для ролевых игр (форма сантехника, горничной, школьная форма и т.д.).
Еще одним из эффективных способов увеличить влечение партнеров друг к другу, является разговор партнеров о сексуальных фантазиях и обоюдная готовность к воображаемой игре в эти фантазии. Например, фантазия об измене. В этом случае вы можете организовать свидание, но так, будто вы — любовники, встречающиеся за спиной у ваших реальных партнеров. Идеальное место — это номер в отеле.
Одним из классических способов разнообразить сексуальную жизнь являются «свежие» позиции. Новые позиции уже означают новые ощущения, новые углы проникновения, новые способы взаимодействия, прелюдий.
«Есть, так называемые, классические позы в сексе: наездница, миссионерская, сидение на лице. Но знаете ли вы, что в этих позах можно меняться местами? Сверху при «наезднице» может быть мужчина, а при «миссионерской» — женщина. Попробуйте, это необычно. Для ряда необычных сексуальных поз может пригодится фитнес-шар. В чем плюс: придется полностью сосредотачиваться на процессе, потому что нужно держать равновесие. Заниматься любовью и думать о работе, к примеру, физически не получится. Это поможет слишком думающим и обеспокоенным партнерам лучше сосредоточиться на сексуальной практике», — советует Сары.
Психолог также рекомендует обратить внимание на позицию «вверх тормашками». Как это выглядит: партнерша ложится на кровать горизонтально, лицом к потолку, голова свисает с края, партнер становится напротив кровати, гениталии — напротив рта девушки. Можно наоборот. Тело партнерши полностью открыто, так что ласки могут быть обоюдными.
Отдельно психолог отмечает, что при всех этих рекомендациях и способах, важно помнить, что не хотеть сексуальных отношений в какие-то из периодов жизни — это тоже нормально. Отношения не могут быть все время эмоционально заряженными. Часто проблема возникает именно в ожиданиях, которые мы сами же себе устанавливаем (либо под давлением партнера). Как только мы разрешаем себе не хотеть, позволяем находиться в разных состояниях — секс часто возвращается сам по себе.