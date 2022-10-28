Секс-практики, которые заведут обоих с пол-оборота

Как утверждают ученые-биохимики, со временем (примерно через 2,5-3 года) количество нейромедиаторов, отвечающих за страсть в отношениях, становится в десятки раз меньше, и былая влюбленность партнеров друг в друга притупляется, а за ней снижается и интенсивность сексуальной жизни, порой доходя до полного ее отсутствия. Как этого не допустить и даже спустя годы близости заводить партнера с пол-оборота, рассказывает заведующий кафедрой «Сексология» Академии социальных технологий, трансперсональный психолог Марс Сары в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "50 оттенков серого" Кадр из фильма "50 оттенков серого"

Правильно создайте атмосферу

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Первым делом обратите внимание на обстановку, в которой вы занимаетесь сексом: это должно быть максимально безопасное и эстетическое пространство, где никто и ничто не помешает вам предаваться любви.

«Лепестки цветов, ароматизированные свечи, чистое постельное белье, приглушенный свет, сексуальное нижнее белье, чистота и гладкость во всех важных местах, приятная музыка на фоне. Секс должен оставаться чувственным опытом, а не необходимой обыденностью. Он должен ассоциироваться с чем-то волшебным, необычным, не тривиальным», — объясняет Марс Сары. Марс Сары Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, сексолог, заведующий кафедрой «Сексология» Академии социальных технологий

Смените локацию

Один из самых простых и эффективных способов привнести разнообразие в интимную жизнь — смена обычной локации. Это, наверное, самый простой, но при этом действенный способ.

«Попробуйте заняться любовью не в спальне, а в других местах вашей квартиры или дома. Как насчет кухни (прямо на столе)? Подоконник, если хочется немного публичности. Или может быть даже открытый балкон? Вообще, занятие любовью там, где вас теоретически могут застукать, добавляет порцию адреналина и как правило сильно возбуждает. Начать можно с малого: машина на парковке, дворик на дачном участке, а дальше фантазируйте и действуйте», — рекомендует специалист.

Добавьте элемент игры

Одним из способов разнообразить сексуальный опыт, является игра с элементами одежды.

«Не бойтесь экспериментировать. Это может быть просто — оставленная на себе деталь одежды, например туфли на каблуках, колье, поясок, чулки, или даже платье, которое будет просто задрано во время любовной игры, а если вы мужчина — попробуйте не снимать брюки, а просто расстегнуть их. Простой способ, но вы почувствуете прилив дополнительного возбуждения». Марс Сары Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, сексолог, заведующий кафедрой «Сексология» Академии социальных технологий

По словам психолога, разнообразить сексуальную жизнь помогут также костюмы для ролевых игр (форма сантехника, горничной, школьная форма и т.д.).

Говорите о сексуальных фантазиях

Еще одним из эффективных способов увеличить влечение партнеров друг к другу, является разговор партнеров о сексуальных фантазиях и обоюдная готовность к воображаемой игре в эти фантазии. Например, фантазия об измене. В этом случае вы можете организовать свидание, но так, будто вы — любовники, встречающиеся за спиной у ваших реальных партнеров. Идеальное место — это номер в отеле.

Пробуйте новое

Одним из классических способов разнообразить сексуальную жизнь являются «свежие» позиции. Новые позиции уже означают новые ощущения, новые углы проникновения, новые способы взаимодействия, прелюдий.

«Есть, так называемые, классические позы в сексе: наездница, миссионерская, сидение на лице. Но знаете ли вы, что в этих позах можно меняться местами? Сверху при «наезднице» может быть мужчина, а при «миссионерской» — женщина. Попробуйте, это необычно. Для ряда необычных сексуальных поз может пригодится фитнес-шар. В чем плюс: придется полностью сосредотачиваться на процессе, потому что нужно держать равновесие. Заниматься любовью и думать о работе, к примеру, физически не получится. Это поможет слишком думающим и обеспокоенным партнерам лучше сосредоточиться на сексуальной практике», — советует Сары.

Психолог также рекомендует обратить внимание на позицию «вверх тормашками». Как это выглядит: партнерша ложится на кровать горизонтально, лицом к потолку, голова свисает с края, партнер становится напротив кровати, гениталии — напротив рта девушки. Можно наоборот. Тело партнерши полностью открыто, так что ласки могут быть обоюдными.

«Если вам кажется, что в ваших отношениях не хватает близости, интимности, чувственного контакта, долгих поцелуев и взглядов в глаза, попробуйте подобрать позу, которая обеспечивает все это. Например, подходит так называемая позиция яб-юм из тантрических практик, она же — совместная поза лотоса: мужчина сидит в позе лотоса, девушка обхватывает его ногами».

Марс Сары Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, сексолог, заведующий кафедрой «Сексология» Академии социальных технологий