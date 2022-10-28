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2 часа назад

Психологи установили, что девушек привлекают внешне равнодушные мужчины

Passion.ru

Психологи обнаружили, что внешне равнодушные мужчины больше привлекают женщин, чем те, которые стараются произвести впечатление. Нетерпеливые мужчины отталкивают и кажутся непривлекательными.

Психологи: девушек привлекают внешне равнодушные мужчины
Фото: Passion.ruPassion.ru

К таким выводам пришли ученые из Норвежского университета науки и технологий. Они опросили 224 мужчин и женщин.

Оказалось, что демонстрирующие незаинтересованность мужчины с большей вероятностью вступят с женщиной в близкую связь. При этом женщины, наоборот, ведут себя более заинтересованными, однако это притворство – дамам нужно время, чтобы оценить, действительно ли мужчина привлекателен.

В целом же, выяснили ученые, и те и другие, как правило, сдержанны в отношении партнера, если он их привлекает.

Любовь,
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