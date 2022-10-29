План действий: как спастись от абьюзера

Распознать абьюзера в любимом человеке не так-то просто, а уйти от него еще сложнее и порой даже опасно жизни. Психолог Инна Литвиненко рассказала «Вечерней Москве», как закончить токсичные отношения и снова стать счастливой.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Первый шаг: обратиться за помощью

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По словам психолога, источник проблемы, при которой женщина выбирает абьюзивного мужчину, заключается в детских паттернах. В том, что в человека заложено с детства и как он представляет любовь и допустимое отношение к себе. Кроме того, многие женщины берут за основу своей личной жизни любовные истории из фильмов и книг, где герой-мужчина часто психически нездоров:

— Нужно понимать, что женщина, которая попала в абьюзивные отношения, была заточена под них с детства. Ей быстро становится скучно в отношениях с мужчинами, которые являются гармоничными личностями. Для нее эти качели между любовью и болью являются основополагающим представлением об отношениях.

В первую очередь женщине нужно разобраться в своей голове и обратиться за профессиональной помощью к психологу, уверена Литвиненко.

— Женщине прежде всего нужно вдохнуть, выдохнуть и попробовать разобраться в своей голове: почему она видит отношения именно такими? Я много раз видела, когда девушки начинали именно с этого, и они быстро понимали, как им проще уйти из этих отношений, — подчеркнула специалист.

Второй шаг: составить план действий

Эксперт считает, что, если мужчина поднимает руку и существует угроза жизни женщины, уходить нужно без предупреждения. Однако при первых звоночках нужно составить план действий, чтобы знать, куда бежать.

— Если в отношениях применяется физическое насилие, есть угроза жизни и здоровью, то уходить надо немедленно. Я советую это делать без предупреждения. Избивающий мужчина может убить жертву при ее попытке к бегству. Уходить надо тихо и продуманно. За пару месяцев нужно выстроить план, — отметила психолог.

Третий шаг: создать финансовую подушку

Специалист советует откладывать деньги втайне от абьюзера, чтобы было комфортнее уходить из этих отношений. Тем не менее это бывает сделать очень сложно, так как такие мужчины все держат под гиперконтролем:

— Важно накопить финансовую подушку безопасности. Но часто абьюзивные мужчины проявляют супердоминантность и чрезмерный контроль. Он обесценивает женщину как равного партнера, человека для отношений. И вводит жертву в финансовую зависимость от себя.

Четвертый шаг: заручиться поддержкой близких

Жертве абьюза очень важно заручиться поддержкой близких людей при уходе из деструктивных отношений, подчеркнула психолог. Женщина должна знать, что ее понимают и готовы помочь.

— Однако часто бывает, что если мужчина бьет женщину, то часть общества признает, что он не прав. Синяк и сломанная рука будут являться подтверждением насилия. А когда над женщиной издеваются психологически, унижают ее и обесценивают, а также применяют финансовый и сексуальный абьюз, то это очень сложно доказать, — считает Литвиненко.

Пятый шаг: свести общение до минимума

По словам психолога, после побега важно не подпускать к себе абьюзивного мужчину, не говорить о своем местоположении. Более того, все юридические вопросы, связанные с разводом, разделом имущества и воспитанием детей, необходимо решать на расстоянии.