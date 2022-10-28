Китаянка требовала у любовника деньги за молчание

32-летняя Вонг Са-са, работница ресторана из Гонконга, Китай, завела роман с начальником, а после запугала его и потребовала деньги за молчание. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Са-са начала встречаться с женатым начальником в январе прошлого года, испытывая трудности в собственном браке. Спустя полгода мужчина начал отдаляться от любовницы, так как боялся, что их роман будет раскрыт.

Женщина хотела вернуть любовника и начала отправлять ему многочисленные сообщения с угрозами. Она также требовала заплатить ей до 500 тысяч гонконгских долларов (3,9 миллиона рублей), обещая предать их отношения огласке и опубликовать их совместные интимные фотографии и видео.