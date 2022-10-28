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1 час назад

Бывшая любовница запугала мужчину и требовала миллионы за молчание об их романе

Lenta.ru

32-летняя Вонг Са-са, работница ресторана из Гонконга, Китай, завела роман с начальником, а после запугала его и потребовала деньги за молчание. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Китаянка требовала у любовника деньги за молчание
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Са-са начала встречаться с женатым начальником в январе прошлого года, испытывая трудности в собственном браке. Спустя полгода мужчина начал отдаляться от любовницы, так как боялся, что их роман будет раскрыт.

Женщина хотела вернуть любовника и начала отправлять ему многочисленные сообщения с угрозами. Она также требовала заплатить ей до 500 тысяч гонконгских долларов (3,9 миллиона рублей), обещая предать их отношения огласке и опубликовать их совместные интимные фотографии и видео.

Мужчина обратился в окружной суд и рассказал о пугающих действиях Са-са. Женщина была приговорена к тюремному заключению сроком на два с половиной года за попытку шантажа и вымогательства.

Любовь,
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