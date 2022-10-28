Уйти нельзя остаться: 4 признака токсичных отношений

Вступая в отношения, мы, как правило, надеемся на их счастливое развитие. Однако счастливым оно бывает не всегда.
Есть целый ряд признаков, которые помогут понять, что ваши отношения обречены, даже если поначалу всё идёт гладко.
В токсичных отношениях вы всегда будете ощущать себя униженной, используемой или игнорируемой. Атмосфера внутри пары и манера общения партнёров друг с другом может дать представление о степени токсичности отношений.
Вам постоянно кажется, что вы недостаточно хороши для своего партнёра. Себя вы активно критикуете, а его возвышаете, полагая, что вам нужно заслужить его одобрение определённым поведением, словами или поступками.
Вы переживаете за сохранность ваших отношений, боясь что вас вот-вот бросят, забудут, пренебрегут. Количество стресса явно превосходит позитивные эмоции, получаемые от возлюбленного.
Даже если вы понимаете, что эти отношения нужно заканчивать, вы не торопитесь сделать этот шаг из-за страха одиночества. Замечая, что вас не любят, вы вынуждены делать вид, что всё в порядке, дабы не остаться одной
Он не слышит вас, обесценивает, высмеивает или игнорирует ваши чувства, желания и стремления. Высказывая своё мнение, вы постоянно натыкаетесь на токсичность, что побуждает вас вообще перестать выражать свои чувства и желания.
Прежде всего — признать проблему. Поначалу токсичность отношений не слишком заметна, но закрывать на неё глаза не стоит, поскольку на кону стоит ваше счастье. Доверяйте своим ощущениям, слушайте интуицию. Если вам некомфортно рядом с партнёром, лучше открыто признаться в этом и себе, и ему. Да, он должен об этом знать, как должен знать о том, что ваши чувства и мысли — не предмет для насмешек. Не бойтесь проговаривать кавалеру ваш дискомфорт от его замечаний или обесценивания. А лучше — отзеркаливайте все его колкости, возвращая их (можно делать это с чуть меньшей, чем он, эмоциональностью).
И помните — люди начинают отношения для того, чтобы делать друг друга счастливыми, а не нервными и неуверенными в себе.