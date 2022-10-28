Уйти нельзя остаться: 4 признака токсичных отношений

Вступая в отношения, мы, как правило, надеемся на их счастливое развитие. Однако счастливым оно бывает не всегда.

Фото: Inc-News Inc-News

Есть целый ряд признаков, которые помогут понять, что ваши отношения обречены, даже если поначалу всё идёт гладко.

В токсичных отношениях вы всегда будете ощущать себя униженной, используемой или игнорируемой. Атмосфера внутри пары и манера общения партнёров друг с другом может дать представление о степени токсичности отношений.

Недооценивание себя

Вам постоянно кажется, что вы недостаточно хороши для своего партнёра. Себя вы активно критикуете, а его возвышаете, полагая, что вам нужно заслужить его одобрение определённым поведением, словами или поступками.

Постоянный страх

Вы переживаете за сохранность ваших отношений, боясь что вас вот-вот бросят, забудут, пренебрегут. Количество стресса явно превосходит позитивные эмоции, получаемые от возлюбленного.

Опасение остаться одной

Даже если вы понимаете, что эти отношения нужно заканчивать, вы не торопитесь сделать этот шаг из-за страха одиночества. Замечая, что вас не любят, вы вынуждены делать вид, что всё в порядке, дабы не остаться одной

Игнор со стороны партнёра

Он не слышит вас, обесценивает, высмеивает или игнорирует ваши чувства, желания и стремления. Высказывая своё мнение, вы постоянно натыкаетесь на токсичность, что побуждает вас вообще перестать выражать свои чувства и желания.

Что делать?

Прежде всего — признать проблему. Поначалу токсичность отношений не слишком заметна, но закрывать на неё глаза не стоит, поскольку на кону стоит ваше счастье. Доверяйте своим ощущениям, слушайте интуицию. Если вам некомфортно рядом с партнёром, лучше открыто признаться в этом и себе, и ему. Да, он должен об этом знать, как должен знать о том, что ваши чувства и мысли — не предмет для насмешек. Не бойтесь проговаривать кавалеру ваш дискомфорт от его замечаний или обесценивания. А лучше — отзеркаливайте все его колкости, возвращая их (можно делать это с чуть меньшей, чем он, эмоциональностью).