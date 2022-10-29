Вы легко его раскусите с нашей помощью!

Фото: WomanHit WomanHit

Иногда приходится потратить на мужчину годы жизни, чтобы понять, что сам он к серьезным отношением, в общем-то, никогда и не стремился. Но если подмечать за ним некоторые особенности и привычки, распознать заядлого холостяка не так уж и трудно. Мы подскажем, не переживайте.

Для него карьера важнее женщины

Конечно, мужчина практически всегда стремиться достигать как можно больше, и все на благо семьи, тем не менее трудоголизм очень быстро превращается в привычку. Если мужчина с ранних лет привык много и упорно трудиться, едва ли он сбавит темп даже при встрече с женщиной мечты. Обратите внимание, как часто ваш партнер говорит о работе, выключает ли он телефон, находясь наедине с вами и т. д. Эти «звоночки», как правило, говорят о том, что на данный момент времени большую часть мыслей вашего мужчины занимает его работа, отношения не будут для него на первом месте в обозримом будущем.

Мужчина тратит деньги на удовольствия

Когда мужчина привык жить один, он прекрасно знает, как и куда потратит заработанные средства: встречи с друзьями, отпуск, подарки любимой маме и на другие удовольствия. Не каждый мужчина готов быстро отказаться от своих привычек. Если он встретит на своем пути женщину, которую будет обожать, первое время ему придется привыкать, что вы тоже ждете от него внимания, в том числе и финансового. Холостяк никогда не будет первым предлагать отдохнуть вместе на дорогом курорте или же другие активности, предполагающие больших затрат с его стороны. Будьте внимательны.

Мужчина не готов обсуждать с вами совместное будущее