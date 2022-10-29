Эксперт по этикету рассказала, какие цветы нельзя дарить

«Нельзя дарить несвежие цветы, когда упаковка краше, чем сами цветы. Потому что поставят в вазу и будут разочарованы. Конечно же, не дарят тёмно-бордовые розы молодой женщине. Потому что в последнее время у нас их стали использовать для траурных событий. Для молодых девушек подойдут больше цветы пастельных тонов и светленькие. Жёлтые цветы сейчас уже не считаются цветами разлуки. Лучше круглой формы. Обязательно нужно учитывать национальность и веру. Например, у католиков белые хризантемы, любимые нашими людьми, считаются кладбищенскими цветами. Финны считают кладбищенскими белые каллы. Большие корзинки больше подходят для какого-то юбилейного торжества. И корзина, желательно, должна быть круглая».