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20 минут назад

Эксперт по этикету рассказала, какие цветы нельзя дарить девушкам

Говорит Москва

Неуместно вручать тёмно-бордовые розы.

Эксперт по этикету рассказала, какие цветы нельзя дарить
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Такие букеты годятся только для траурных мероприятий. Бутоны должны быть свежими. Жёлтые цветы уже не принято относить к символам расставания.

Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила специалист по этикету Алевтина Рогова. Собеседница посоветовала отдать предпочтение светлым цветам и букетам круглой формы, а цветочные корзины оставить на случай юбилейного торжества.

«Нельзя дарить несвежие цветы, когда упаковка краше, чем сами цветы. Потому что поставят в вазу и будут разочарованы. Конечно же, не дарят тёмно-бордовые розы молодой женщине. Потому что в последнее время у нас их стали использовать для траурных событий. Для молодых девушек подойдут больше цветы пастельных тонов и светленькие. Жёлтые цветы сейчас уже не считаются цветами разлуки. Лучше круглой формы. Обязательно нужно учитывать национальность и веру. Например, у католиков белые хризантемы, любимые нашими людьми, считаются кладбищенскими цветами. Финны считают кладбищенскими белые каллы. Большие корзинки больше подходят для какого-то юбилейного торжества. И корзина, желательно, должна быть круглая».

Любовь,
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