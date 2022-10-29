Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
47 минут назад

Не мешайте жене ходить на пилатес. Это повышает её либидо

Ferra.ru

Известно, что физические упражнения полезны для телесного и психического здоровья. Теперь же исследователи говорят, что это может принести пользу и вашей сексуальной жизни. По крайней мере если речь о занятиях пилатесом.

Не мешайте жене ходить на пилатес. Это повышает ее либидо
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные из Университета Сакарья в Турции набрали 36 женщин в возрасте от 20 до 50 лет, которые были в сексуальных отношениях не менее трёх месяцев и имели регулярные менструации. Все добровольцы страдали женской сексуальной дисфункцией (ЖСД) — состоянием, при котором отсутствует половое влечение, есть трудности с возбуждением или оргазмом и боль во время секса.

Каждая участница посещала часовые занятия пилатесом два раза в неделю в течение трёх месяцев. Результаты опросов показали, что сексуальная жизнь женщин резко улучшилась. У них выросли самооценка, либидо (на 136%), количество оргазмов (на 140%). Также уменьшилась боль во время секса (на 116%).

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители