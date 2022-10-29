Не мешайте жене ходить на пилатес. Это повышает ее либидо

Известно, что физические упражнения полезны для телесного и психического здоровья. Теперь же исследователи говорят, что это может принести пользу и вашей сексуальной жизни. По крайней мере если речь о занятиях пилатесом.
Учёные из Университета Сакарья в Турции набрали 36 женщин в возрасте от 20 до 50 лет, которые были в сексуальных отношениях не менее трёх месяцев и имели регулярные менструации. Все добровольцы страдали женской сексуальной дисфункцией (ЖСД) — состоянием, при котором отсутствует половое влечение, есть трудности с возбуждением или оргазмом и боль во время секса.
Каждая участница посещала часовые занятия пилатесом два раза в неделю в течение трёх месяцев. Результаты опросов показали, что сексуальная жизнь женщин резко улучшилась. У них выросли самооценка, либидо (на 136%), количество оргазмов (на 140%). Также уменьшилась боль во время секса (на 116%).