Не мешайте жене ходить на пилатес. Это повышает ее либидо

Известно, что физические упражнения полезны для телесного и психического здоровья. Теперь же исследователи говорят, что это может принести пользу и вашей сексуальной жизни. По крайней мере если речь о занятиях пилатесом.

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Учёные из Университета Сакарья в Турции набрали 36 женщин в возрасте от 20 до 50 лет, которые были в сексуальных отношениях не менее трёх месяцев и имели регулярные менструации. Все добровольцы страдали женской сексуальной дисфункцией (ЖСД) — состоянием, при котором отсутствует половое влечение, есть трудности с возбуждением или оргазмом и боль во время секса.