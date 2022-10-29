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2 часа назад

Психолог Лупак назвала три главных признака супружеской измены

Мира Маркина

Одна из самых больших неприятностей, которая может случиться в паре – это адюльтер. И как бы ни старался партнер, рано или поздно правда выходит наружу. О том, какие паттерны в поведении супругов указывают на отношения “на стороне”, изданию “Доктор Питер” рассказала психолог-сексолог Олеся Лупак.

Названы три главных признака супружеской измены
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Психолог отметила, что порой изменяющие выбирают стратегию нападения. То есть, начинают обвинять партнера в измене или открыто подозревать. Особенно странно слышать вопросы плана “а где ты был/а?” от тех, кто ранее не был замечен в патологической ревности.

Известные женщины, которых поймали на измене

Длительное отсутствие интимной близости – еще один тревожный симптом, отмечает Олеся Лупак. При этом партнер может ссылаться на любые обстоятельства, лишь бы не исполнять супружеский долг.

Наконец, третий признак – внезапное проявление заботы и внимания. Например, подарки от партнера. Если вы также заметили, что он стал тщательно ухаживать за собой, чего не было раньше, или улизнуть из дома под любым предлогом – все это повод для разговора.

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Любовь,
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