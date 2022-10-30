Вещи, которые тихо убивают отношения

Есть вещи в отношениях, негативное влияние которых мало у кого вызывает сомнения. Например, рукоприкладство, обесценивание и измены. Однако существует не мало вещей, которые тихо убивают наши чувства. "Рамблер" расскажет о них подробнее.

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Критика вместо просьб

Если партнер в очередной раз что-то не сделал, это вызывает много негативных эмоций. Вы начинаете обвинять и критиковать его. А потом в ходе ссоры выясняется, что вы не заявили о своем желании вслух, а лишь опирались на собственные ожидания о том, как должно быть. Логика такова, что если вам хочется, чтобы партнер помыл посуду или сделал что-то, сначала стоит об этом попросить. Иначе ваши ожидания так никто и не воплотит в реальность. Постарайтесь сначала сказать, что вам надо, а не сразу окунаться в критику и обвинения. Вы заметите, насколько чаще результат будет радовать вас.

Зацикленность

До встречи с возлюбленным ваша жизнь кипела, но спустя несколько месяцев у вас не осталось ни друзей, ни интересов, а вы зациклились на избраннике? Это тревожный звонок. Скоро вам может покажется, что жизнь закончится, если вы расстанетесь с партнером, ведь кроме отношений с ним, у вас ничего нет. Чтобы построить крепкие и здоровые отношения, необходимо проводить время отдельно друг от друга. Уединитесь и почитайте книгу, встретьтесь с друзьями и предоставьте избраннику право поступить так же. Отношения не разрушатся, если пару дней в неделю вы будете заняты своими делами. Зато вы не впадете в зависимость от партнера!

Недоверие