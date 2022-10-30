Как спасти отношения с партнером, если поглотил стресс

В период тяжелых эмоциональных потрясений, человеческая психика может не выдержать нагрузку. Трудности на работе, хроническая усталость, недостаток сил на здоровое поддержание взаимоотношений с близкими, информационный шум в совокупности могут привести к проблемам в сексуальной жизни.

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Мы поговорили с психологом-сексологом Марией Синяпкиной о влиянии стресса на сексуальное влечение, узнали, как восстановить либидо без помощи специалистов и спасти отношения с любимым человеком, если секс исчез из вашей жизни.

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Как устроено сексуальное влечение

В первую очередь, стоит взять на заметку и запомнить, что люди по-разному реагируют на перенапряжение. Влияние стресса на сексуальное влечение может быть двух сценариев:

понижение либидо и нежелание сексуальной активности повышенная сексуальная активность и возбудимость.

Оба варианты абсолютно нормальны.

«Либидо – это внутреннее желание, стремление жить и получать удовольствие от самой жизни», - поясняет Мария Синяпкина.

По её словам, либидо базируется на ощущении безопасности, на дофамине – получении радости и удовольствия от жизни, и стресс первый враг либидо. Дело в том, что при столкновении с угрозой, в коре головного мозга появляется сигнал тревоги, который поступает в гипоталамус. Гипоталамус синтезирует гормон, воздействующий на гипофиз. Итогом реакций является стимуляция надпочечников и выброс ими в кровь кортизола и адреналина.

«Тело в напряжении, голова в суете, непонятно, что делать и как действовать – в психике тоже напряжение».

Кортизол определяет иммунный ответ, угнетает деятельность пищеварительной и репродуктивной системы, замедляет процессы роста. Сложная система реагирования тесно взаимодействует с отделами мозга, которые контролируют настроение, мотивацию и страх, поэтому общий уровень стресса и тревожности напрямую связан с сексуальным влечением и либидо в целом, уточняет психолог-сексолог.

«Причём внезапный стресс может с той же долей вероятности повысить желание заниматься сексом, а вот стресс хронический (постоянный, фоновый) убивает либидо. Если с вами случается такое, что пропал оргазм, нет желания секса, нет возбуждения ни с партнёром, ни самостоятельно – это признак депрессивного состояния».

Психика всегда стремиться к самоисцелению, и если для одних стресс угнетает либидо, то для других наоборот – ситуативный стресс повышает сексуальную активность. Самый эффективный и известный телу способ получить разрядку и расслабление – через оргастическую разрядку (оргазм). Мозг активизирует нервные импульсы, стремясь к расслаблению через тело, то есть к оргазму.

«Происходит перезарядка и на уровне тела, и на уровне чувств, потому что телесный контакт и эмоциональная близость – это место поддержки и безопасности, чувство сопричастности, "я не один", "мы вместе, а вместе мы переживем все"».

Как устроено мужское либидо

«Мужчины в принципе попроще устроены, чем женщины – у них половина бед и радостей завязаны на главном половом гормоне под названием тестостерон».

Если мы исключаем очевидные факторы, которые могут привести к падению либидо – стрессы, депрессии, эндокринные болезни, алкоголь/наркотики, питание фастфудом, то упираемся в низкий уровень тестостерона, поясняет Мария Синяпкина.

Какие могут быть признаки низкого тестостерона:

• потеря мышечной массы и набор жировой – особенно в области груди • облысение • снижение либидо и потенции • утомляемость, плохое настроение, бессонница.

«Организуйте свою жизнь так, чтобы в ней было больше достижений. Научные исследования показали, что одним из главных источников тестостерона для человека является победы любого масштаба. Причем не столь важны реальные достижения, сколько то, что человек сам расценивает за победу».

Как пережить стресс и восстановить либидо. Советы от психолога-сексолога

Секс и мастурбация один из способов пережить стресс.

Рекомендации по восстановлению либидо:

Аэробный и ритмичный спорт. Тот, который вам доступен дома. Например, ходьба на месте, приседания, гимнастика. В интернете представлена уйма готовых упражнений, можно без труда найти сеты на любой вкус.

Эффекты: выработка эндорфинов, отвлечение, переработка стрессовых гормонов, снятие напряжения, улучшение сна, настроения. Регулярность важнее интенсивности! Достаточно 10-15 минут каждый день.

Медитация, релаксация, растяжка. Мозг при тревоге и стрессе не может быть в состоянии покоя, ему нужно помочь. Есть люди, у которых плохо получается медитировать, это не страшно, надо продолжать делать попытки. Есть приложения и готовые аудио/видеозаписи для этих целей: Meditopia, tSleep, Mo.

Телесные активности. Тело хорошо оттягивает внимание на себя и помогает выйти из цикла тревоги. Подойдёт всё, что задействует тело: физическая нагрузка, душ или ванна, массаж, тактильные практики, секс, готовка еды.

Поддерживающая соцсеть. Есть исследования о том, что люди с поддерживающим окружением лучше сопротивляются негативу и даже боли. Слабые социальные связи важнее сильных, так как люди в вашем близком окружении уже перегружены информацией и эмоциями, а люди чуть подальше от вас приносят что-то свежее.

Психогигиена. Отведите время для новостей (30 мин утром и вечером), в остальное время туда не заглядывайте. Изолируйтесь от всех знакомых, распространяющих панику и недружественные вам мнения и эмоции. Останавливайте близких, использующих вас как ведро для слива эмоций. Если они взрослые – они могут позаботиться о себе сами.

Отвлекаться. При тревоге некоторые участки мозга перевозбуждаются и слишком активны, нужно включить другие участки, чтобы оттянуть на них энергию. Например, поговорить с кем-то, посмотреть фильм, заняться уборкой, слушать музыку и т.д.

Достаточно воды. Обезвоживание связано с повышением тревоги. 1. 5-2 литра в день, или 0.5-1 стакан каждые час-полтора, пока не спите.

Антистресс-рукоделие. При создании чего-либо активизируется зона мозга, отвечающая за креативность. Важно делать что-то, что вы уже неплохо умеете и можете делать достаточно расслабленно. 30-40 минут такого занятия замедлят ваш сердечный ритм и дыхание, расслабят мышцы, снизят кровяное давление.

Ментальные тренировки. Учиться пережидать тревогу, ничего не делая – она обязательно пойдёт на спад. Улучшать навыки внутреннего диалога, спорить с тревожными мыслями. Создавать систему самопомощи, помогать другим.

Юмор. Помогает смириться с ситуацией и задействовать те участки мозга, которые гасят тревогу. Психологи считают юмор наиболее зрелой из психологических защит.

Как вернуть секс в отношения с партнером в период стресса

Три компонента для качественной сексуальной жизни пары в периоды кризиса от специалиста:

Грамотная коммуникация с партнёром. Качественный диалог и взаимное слушание позволит решить большую часть проблем в паре. Сексуальное просвещение. Знание реакций организма на стресс избавят от обвинений, крайностей и таких клише, как «импотентн» или «фригидная». Эмпатия к друг другу. Позволит с принятием и осознанностью найти компромисс. Для партнёра с повышенным либидо это будут внекоитальные виды секса с партнёром с пониженным либидо, а для второго сексом в этот период будет являться эмоциональная близость и поддержка.