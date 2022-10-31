Названы способы сделать секс безопасным и страстным

Секс-эксперты посоветовали использовать средства контрацепции в интимных играх, чтобы сделать секс одновременно безопасным и страстным. В статье изданию Vice специалисты назвали способы разнообразить интимную жизнь.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Врач семейной медицины Кристен Марк отметила, что забота о здоровье партнера показывает, насколько человеку важен его избранник. По ее мнению, осознание того, что интимная близость не обернется проблемами в виде болезней или нежелательной беременности, делает ее еще более желанной. К тому же Марк дала совет воспринимать контрацептивы как часть интимной игры, а не то, что может этой игре помешать.

Видео дня

Так, по словам специалистов, вагинальная противозачаточная пленка может способствовать увеличению времени для предварительных ласк, так как заниматься сексом после ее введения во влагалище можно лишь через 15 минут. Спермициды также могут стать частью сексуальной игры, считает клинический сексолог и специалист по отношениям Дебра Лайно. Она рассказала, что у пары будет достаточно времени, чтобы придумать чем заняться, пока спермицид начнет действовать. Она посоветовала использовать это средство контрацепции как часть прелюдии. Например, партнер может сам втирать крем во влагалище женщины.

Эксперты уверены, что презервативы должны быть во всех частях дома на расстоянии вытянутой руки. Основатель социальной секс-платформы Синди Галлоп рассказала: «Если мы начнем заниматься этим на диване в гостиной, мне нужно будет только дотянуться до декоративной коробки на журнальном столике, чтобы взять презерватив».

Новым чувственным опытом может стать и использование внутреннего презерватива. Так, Марк посоветовала надевать их мужчинам на пальцы, а те уже должны размещать средства защиты внутри партнерши. Главное, делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить презерватив, например, длинными ногтями.

Латексные салфетки для оральных ласк можно использовать не только на половых органах, но и на других частях тела — подмышках, сосках, бедрах, так как салфетки приятны на ощупь, отметила Марк. Также для усиления сексуальных эмоций эксперт посоветовала надевать латексное нижнее белье.

Для тех, кто использует противозачаточные таблетки, также существует способ усилить эмоции. Сексолог Джессика О'Рейли посоветовала мужчинам в нужное время напоминать избранницам, что пришло время принять таблетку. Но делать следует с помощью сексуальных сообщений: «Это твое ежедневное напоминание, что ты мне нравишься!», «Это твое ежедневное напоминание, что я думаю о тебе», «Это твое ежедневное напоминание, что, когда я вернусь домой, я тебя разорву».