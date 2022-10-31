Гуру брака рассказал, как сделать семью счастливой

Не все семейные пары готовы тратить часы на психотерапию. Но сделать отношения крепкими можно и самостоятельно, убежден эксперт по отношениям Стивен Хеджер. Он рассказал Daily Mail, понимание каких вещей сделает семью счастливой.

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В первую очередь эксперт напомнил, что в паре важно не забывать: все люди разные. Мужчины должны научиться слушать, не пытаясь решить проблему женщины. А супругам не стоит забывать о сильных сторонах их партнера.

Также Стивен Хеджер рекомендовал не строить брак, концентрируясь только на себе. Неважно, кто виноват, считает эксперт. Берите на себя 100% ответственности, потому что вы — команда, и если проигрывает один, проигрывают оба.

Эксперт призвал отделять личность от эмоций и не кататастрофизировать ссоры из-за бытовых мелочей.

“Скорее всего, ваш партнер не пытается намеренно причинить вам боль, когда говорит обидные вещи. Если мужчины говорят обидные вещи, это часто происходит потому, что они расстроены и не знают, что делать”, – объяснил Хеджер.

Еще несколько секретов счастливой семьи – это готовность к диалогу, отсутствие непрошенной критики и завышенных ожиданий, общие цели. Также эксперт призвал оставлять проблемы на работе за порогом дома, чтобы не проецировать негатив на близких.