Сексолог дал советы по построению отношений одиноким привлекательным людям

Соблазнительным в глазах противоположного пола человека делают не только внешность, но и смех, голос, запах, а также манера поведения, рассказал сексолог из Нидерландов Юрий Ольрихс. В интервью изданию Vice он объяснил причину провальных свиданий молодого привлекательного мужчины, а также дал одиноким людям несколько советов о построении успешных отношений.

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В редакцию журнала написал мужчина, который рассказал, что считает себя умным, начитанным, статным и атлетичным. Но, по его словам, он совсем не интересует девушек. «Я получаю отказ раз за разом, — рассказал молодой человек, пожелавший остаться инкогнито. — Друзья говорят, что меня не замечают из-за неуверенности в себе. Но как я могу быть уверенным, если раз за разом от меня отворачиваются?»

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Он добавил, что общаться с девушками ему тяжело, и все, что он может выдавить из себя, это фраза: «Не хочешь ли ты сходить со мной на свидание?» Молодой человек рассказал, что знает о любви женщин к мужчинам с чувством юмора. «Я тоже умею шутить, но все же предпочитаю разговаривать на серьезные темы. Что мне делать?»

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Сексолог Ольрихс, отвечая на письмо, пояснил, что быть одиноким нормально. Но в то же время он согласился, что постоянные неудачи в поисках партнера могут вогнать в стресс. По его словам, человек может быть сколь угодно красивым, но это не гарантирует ему успех у противоположного пола, ведь сексуальная привлекательность — это не только внешность, но и запах, звук голоса, манера смеяться и множество других качеств.

Сексолог напомнил, что романы развиваются не так, как показывают в кино, и на создание отношений требуется время. Немалую роль, по словам Ольрихса, играют сигналы другого человека, который тот может подавать невербально: посредством языка тела и взглядом. Эти сигналы тоже очень важно улавливать, отметил специалист.

Подводя итог, сексолог пояснил, что не нужно пересиливать себя и играть роль другого человека только ради того, чтобы понравиться кому-то. «Если вам не нравится ходить в бары, не ходите. Есть много других мест для знакомств, — сказал он. — Наконец, не расстраивайтесь из-за отказа. Это нормально, что приходится пережить несколько разочарований, прежде чем удастся найти большую любовь. Такое вообще происходит достаточно редко».