Как понять, что вы готовы выйти за него замуж: разбираем с психологом

Случайностей не бывает. Каждый человек приходит в нашу жизнь с какой-то целью. Когда путь женщины пересекается с дорогой того самого, предначертанного ей мужчины, всякий ее день наполняется новыми красками. Но зачастую женщины не имеют представления о том, как же распознать, тот ли суженый-ряженый рядом или нет. Психолог-расстановщик и невролог Эрстея Дэйс предлагает вашему вниманию 6 верных признаков.

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Эрстея Дэйс Психолог-расстановщик и невролог

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День, когда вы получили предложение руки и сердца должен быть одним из самых счастливых. Но нередко женщина, несмотря на все радостные эмоции, чувствует странное послевкусие: как будто бы ей предлагают сесть в такси, но она не знает, куда ехать. Как понять, что он — тот самый? Кто-то говорит про «внутренний щелчок»: «Я просто посмотрела на него и поняла — он!». Однако мой профессиональный опыт показывает, что это скорее признак потенциально страстного, но короткого романа или брака. Самые счастливые в личной жизни клиентки из тех, с кем я работала, не рассказывали мне ни о каких «щелчках» и знаках свыше. Отношения развивались постепенно и достаточно спокойно, без невероятной, сносящей крышу влюбленности, драматических сцен и перипетий. Но было нечто другое, гораздо более ценное. Вот несколько признаков, с высокой вероятностью указывающих на то, что вы встретили не очередного «учителя» или «попутчика», а мужчину всей жизни.

1. Рядом с ним вы чувствуете себя в полной безопасности

Защищенность — базовая потребность женщины. Часто мужчины презрительно отзываются о девушках, стремящихся заполучить состоятельного, влиятельного и известного партнера. Но осуждать за это женщину так же странно, как кошку — за ловлю мышей. В больших деньгах и власти женщина видит, прежде всего, ту самую безопасность для себя и своих будущих детей. Но далеко не только внушительный счет в банке может дать ей то, что она желает. Накачанный мужчина, владеющий боевыми искусствами, также не совсем то, что нужно. Сейчас все мы страдаем по большей части от информационного насилия. Выстоять в схватке против него поможет, прежде всего, человек интеллектуально развитый и эмоционально уравновешенный. Разумеется, тот самый мужчина сам не представляет для своей женщины угрозы. Она не боится его гнева, его рукоприкладства, его неуместных шуток и издевок. Она может положиться на его слово, как в больших делах, так и в мелочах.

2. Рядом с ним вы расцветаете как женщина

Легко и будто бы само собой вы становитесь нежной, мягкой, теплой, спокойной. У вас возникают странные желания и порывы, и вы их не стесняетесь. Сегодня проводится множество тренингов, помогающих женщинам с выбором партнера, с созданием семьи, справляться с домашним хозяйством и воспитанием детей. В случае, когда рядом с вами тот самый, такие тренинги вам не нужны. Вы просто открываете в себе женщину во всем ее своеобразии, и это либо есть, либо нет. Кроме того, вы видите отдачу, потому что ваш партнер тоже демонстрирует лучшие качества сильного пола: энергию, надежность, предприимчивость, желание заработать деньги для будущей семьи. Вам не нужно ни просить, ни намекать, ни мотивировать его. Когда вы вместе, ваша сила умножается по законам синергии. У вас вряд ли появится желание расслабиться. Мыслей вроде «зачем мне идти в фитнес-клуб и делать макияж, если он и так мой» у вас нет, напротив — появляется дополнительный ресурс, естественный интерес к женским премудростям. Раньше вас мог тяготить шопинг, вы покупали что-то «удобное, качественно и немаркое». Теперь же в вашем гардеробе появляется больше глубоких, сочных, нежных оттенков. Вы легко улыбаетесь, заразительно смеетесь. Вы чувствуете себя юной, сколько бы вам ни было лет. Это не эйфория и не опьянение, а спокойное, теплое ощущение счастья.

3. Вы прощаете старые обиды

У вас формируется все более философский взгляд на вещи. Вам не хочется нести в будущее горечь прошлого. Вспоминая иногда ту боль, которую вам причинили другие люди, родные и бывшие партнеры, вы готовы простить по-настоящему, от всего сердца. Кажется, что все это было очень давно, как будто не с вами… Как рубашка под горячим утюгом, «разглаживаются» комплексы и травмы. То, что так долго не удавалось психотерапевту, приходит как будто само собой рядом с этим мужчиной. Здоровые отношения, полные принятия, действительно способны исцелять.

4. У вас повышается самооценка

Вам не нужно внушать себе, что вы самая обаятельная и привлекательная. Вам в принципе больше не нужно «самой», это кажется глупым и бессмысленным. Когда женщина встречает мужчину, готового посвятить ей жизнь, она смотрит на себя другими глазами. Она начинает чувствовать себя красивой и достойной. Часто это проявляется в том, что из тела уходят зажимы, походка становится более легкой, вы реже испытываете тревогу, волнение и страх. Вам становится по-настоящему все равно, как вас оценивают посторонние люди, а творческие идеи, посещающие вас все чаще — что-то создать, написать, открыть, чему-то научиться — кажутся достижимыми.

5. Сексуальная жизнь приносит вам наслаждение

Вы с ним действительно близки во всех смыслах. Секс сопровождается феерическими оргазмами, во многом благодаря тому, что во время контакта вы способны полностью отключить голову и отдаться своим ощущениям. Поскольку вы ощущаете себя защищенной, принятой и любимой, вас не преследуют во время секса навязчивые мысли: так ли вы выглядите, заметит ли он какие-то несовершенства, что он о вас подумает, и так далее. Поэтому ему вовсе не обязательно быть половым гигантом или Казановой, чтобы удовлетворять вас абсолютно. Замечено, что партнеры, которые трепетно относятся друг к другу, поначалу стесняются проявлять излишнюю страсть и какое-то время не говорят о каких-то изысканных предпочтениях. Но именно благодаря сочетанию откровенности, доверия и целомудрия формируется сокровищница совместной жизни, копилка ее красоты.

6. Вы готовы последовать за ним

И не потому, что такова женская доля, так принято, или пришло время стать женой. Просто вы этого хотите. Вы способны все бросить, чтобы последовать за ним хоть на край света. Он говорит, что хочет уехать — вы начинаете собирать чемодан без сомнений и оговорок. Если же его жизненный путь не вызывает у вас безоговорочного доверия, если он вас не вдохновляет, задумайтесь. Вероятно, это не тот мужчина.

Такие отношения редко формируются сами собой, без предварительной работы над собой и некоторого жизненного опыта. Редко «тот самый» появляется на пороге в ранней молодости. Часто женщине приходится пройти через отношения с несколькими «попутчиками» и «учителями», чтобы понять, кто она и чего хочет. Рекомендую перед тем, как начинать семейную жизнь, пройти хотя бы несколько сеансов с хорошим психологом. Сначала важно найти себя, а уже потом — его.

Пропишите на листе бумаги все те качества, которые вы ждете от спутника жизни. Отложите листок в сторону на сутки. А потом перечитайте список и рассмотрите внимательно каждый пункт. Что для вас значит, например, «ответственность»? Как она проявляется? Как вы поймете, что ваш мужчина ответственный? Ответственная ли вы сами? Действительно ли без этого качества в партнере вы не будете им довольны? Эта работа займет какое-то время, но вы не пожалеете о том, что вложили его в самопознание.