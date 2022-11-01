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46 минут назад

Сексолог Ронит Алони раскрыла главную ошибку 40-летних девственников

Катерина Саломе

Сексолог Ронит Алони. объяснила, почему мужчины до 40 лет не вступают в интимные отношения. По ее словам, этому может способствовать пережитый в юности кризис. Об этом сообщает издание Ynet.

Сексолог раскрыла главную ошибку 40-летних девственников
Фото: pixabay.compixabay.com

«Как правило, эти люди пережили кризис в том возрасте, когда большинство людей строит романтические отношения. Когда они преодолевают кризис и хотят начать встречаться с кем-то, их смущает, что они дожили до зрелости без романтического опыта», — пояснила эксперт.

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Чувства стыда и смущения, по словам специалиста, мешают встретить одиночкам партнеров. поэтому девственниками нередко остаются люди, которым недостает социальных и коммуникативных навыков.

«Они ошибаются, думая, что отношений нет из-за отсутствия сексуального опыта — на самом деле им нужно учиться общению», — резюмировала Алони.

Ранее мы сообщали о том, что названы способы вернуть сексуальную жизнь после 70 лет.

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