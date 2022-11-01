Названы неожиданные места в доме для незабываемого секса

Чтобы снова пережить волнующие моменты из юности, следует заняться сексом на заднем сиденье машины, посоветовала эксперт Аликс Фокс. В статье, опубликованной The Sun, она назвала неожиданные места в доме и рядом с ним для незабываемой интимной близости.

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Если заняться сексом хочется, но сил на него не так уж и много после рабочего дня, эксперт советует начать в гостиной, а после постепенно двигаться в спальню. Фокс привела пример, в котором комната находится на втором этаже, но отметила, что его можно адаптировать и для квартиры.

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«Подразните партнера, потребовав, чтобы он подождал наверху, пока вы надеваете короткую юбку и чулки и медленно поднимаетесь по ступенькам. Цель состоит в том, чтобы не позволить ему дотронуться до вас, пока вы не подниметесь», — сказала Фокс, добавив, что не все смогут соблюсти условие.

Сделать интимную близость незабываемой можно даже на диване в гостиной. Для занятий сексом можно использовать мебель, ковры, а для поднятия настроения параллельно можно смотреть любимый сериал. Фокс отметила, что диван — идеальное место для позы ложки.

Оказаться будто в сцене из эротического фильма, по мнению эксперта, поможет атмосфера ванной комнаты. Можно использовать вибрацию стиральной машинки как дополнительную стимуляцию. Кроме того, шум техники заглушит звуки, которые соседям слышать необязательно, отметила она.

Можно предаться страсти на заднем сиденье автомобиля, даже если он просто стоит в гараже, подала идею Фокс. По ее словам, практика показывает, что интим в машине поможет пережить подростковые острые ощущения и заставить сердце биться с бешеной скоростью.

На кухне также можно найти все, что нужно для горячего секса, — от взбитых сливок до шпателей, фруктов и кубиков льда.

«Сядьте на одну из рабочих поверхностей, пока ваш партнер доставляет вам удовольствие. Вы обнаружите, что это идеальная высота для веселья», — рассказала секс-эксперт.