Мужчины перечислили в сети неожиданные открытия о женщинах

Мужчины с форума Reddit признались, что в женщинах их больше всего удивили чувствительность клитора и интенсивность выпадения волос. Свои неожиданные открытия о женщинах они перечислили в сети в ответ на соответствующий вопрос одного из пользователей форума.
Многие ответы были посвящены тому, как много выпавших волос можно найти в доме, где живет женщина.
Немало пользователей форума признались, что секс с женщиной выглядит не так, как им представлялось до первого сексуального опыта. Так, мужчин удивили чувствительность клитора и тот факт, что не каждой женщине нравится глубокое проникновение во время полового акта.
Несколько ответов были посвящены тому, что женщины любят горячую, даже обжигающую воду.
Ранее пользовательницы сети назвали предложение раздеться и взлом машины примерами самого пугающего флирта. Обсуждение началось после того, как в посте на форуме Reddit попросили рассказать о самых отталкивающих «подкатах».