Мужчины перечислили в сети неожиданные открытия о женщинах

Мужчины с форума Reddit признались, что в женщинах их больше всего удивили чувствительность клитора и интенсивность выпадения волос. Свои неожиданные открытия о женщинах они перечислили в сети в ответ на соответствующий вопрос одного из пользователей форума.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Многие ответы были посвящены тому, как много выпавших волос можно найти в доме, где живет женщина.

Немало пользователей форума признались, что секс с женщиной выглядит не так, как им представлялось до первого сексуального опыта. Так, мужчин удивили чувствительность клитора и тот факт, что не каждой женщине нравится глубокое проникновение во время полового акта.

Несколько ответов были посвящены тому, что женщины любят горячую, даже обжигающую воду.