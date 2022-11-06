5 советов, как поддерживать отношения на расстоянии

Отношения на расстоянии – это серьезное испытание для пары. Чтобы сберечь их и сохранить связь со своим партнером, потребуется сила воли и терпение. "Рамблер" расскажет, какие советы по сохранению союза советуют эксперты. Психолог-сексологЕлена Третьякова в подкасте "Активное согласие"назвала пять способов, как поддержать отношения по телефону.
Гораздо проще пережить расставание, если вы знаете, когда конкретно оно завершится. Даже если срок составляет год или несколько лет, он выносим, в отличие от состояния безвременья. К тому же, необходимо устраивать встречи на нейтральной территории и жить "перебежками". В таком случае пара вполне может быть вместе, находясь в разлуке.
Иногда бывает банально лень рассказывать о том, как прошел день. Особенно, когда уже успел поделиться новостями с близкими или коллегами. Но рассказывать о своей рутине критически важно, так как это создает связь между вами. Чем меньше вы рассказываете, тем больше расстояние. В какой-то момент вы можете оказаться в ситуации, когда вам просто не о чем поговорить.
Современный мир подарил нам множество способов для общения, и важно использовать каждый из них. Иногда отправлять видео в телеграме, созваниваться в Zoom и присылать друг другу забавные фотки, которых не увидят другие в социальных сетях. Человек по ту сторону будет видеть, что вы делитесь частичной себя специально для него.
Как и в обычной жизни, на расстоянии важно создавать совместную рутину. Например, выходить на прогулку в парк и разговаривать по телефону или смотреть фильмы на расстоянии, или готовить завтрак. Любая рутина поможет сохранить ощущение близости, даже если изначально это выглядит странно.
И, конечно, секс! Нельзя допустить, чтобы расстояние уничтожило эту сферу вашей жизни. Отправляйте друг другу фотографии эротического содержания, пишите "горячие" сообщения, занимайтесь сексом онлайн. Благо обилие секс-игрушек позволяет обеспечить максимальное ощущение присутствия партнера рядом.