5 советов, как поддерживать отношения на расстоянии

Отношения на расстоянии – это серьезное испытание для пары. Чтобы сберечь их и сохранить связь со своим партнером, потребуется сила воли и терпение. "Рамблер" расскажет, какие советы по сохранению союза советуют эксперты. Психолог-сексологЕлена Третьякова в подкасте "Активное согласие"назвала пять способов, как поддержать отношения по телефону.

Фото: unsplash unsplash

Определите срок

Видео дня

Гораздо проще пережить расставание, если вы знаете, когда конкретно оно завершится. Даже если срок составляет год или несколько лет, он выносим, в отличие от состояния безвременья. К тому же, необходимо устраивать встречи на нейтральной территории и жить "перебежками". В таком случае пара вполне может быть вместе, находясь в разлуке.

Погружайте партнера в свою жизнь

Иногда бывает банально лень рассказывать о том, как прошел день. Особенно, когда уже успел поделиться новостями с близкими или коллегами. Но рассказывать о своей рутине критически важно, так как это создает связь между вами. Чем меньше вы рассказываете, тем больше расстояние. В какой-то момент вы можете оказаться в ситуации, когда вам просто не о чем поговорить.

Отправляйте видео

Современный мир подарил нам множество способов для общения, и важно использовать каждый из них. Иногда отправлять видео в телеграме, созваниваться в Zoom и присылать друг другу забавные фотки, которых не увидят другие в социальных сетях. Человек по ту сторону будет видеть, что вы делитесь частичной себя специально для него.

Смотрите фильмы вместе

Как и в обычной жизни, на расстоянии важно создавать совместную рутину. Например, выходить на прогулку в парк и разговаривать по телефону или смотреть фильмы на расстоянии, или готовить завтрак. Любая рутина поможет сохранить ощущение близости, даже если изначально это выглядит странно.

Занимайтесь сексом по телефону