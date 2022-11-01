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1 час назад

Чего мужчины хотят в постели, но молчат

Мира Маркина
Алексей Разумовэксперт

Стесняетесь говорить о сексуальных фантазиях, но при этом хотите добавить искорку в вашу интимную жизнь и доставить партнеру максимум удовольствия? «Рамблер» поговорил с сексологом Алексеем Разумовым и выяснил, чего на самом деле хотят мужчины в постели.

Чего мужчины хотят в постели, но молчат
Фото: Кадр из фильма «На пятьдесят оттенков темнее»Кадр из фильма «На пятьдесят оттенков темнее»

Согласно исследованиям, более 80% мужчин хотят жесткого доминирующего секса. По словам эксперта, это во многом обусловлено архаичными инстинктами – последние 30000 лет именно так самцы сексуально добивались самок.

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«Важно понимать, что древние инстинкты «запускают» эрекцию и возбуждение. Но времена изменились, «новая этика» диктует новый сексуальный стиль. Сейчас в социальном тренде находятся взаимное уважение партнеров, осознанное согласие на секс и бережность. Из своей практики я знаю, что некоторые пары «занимаются любовью» специально для того, чтобы избежать «дикого» секса.

Это стоит только приветствовать, если бы не одно досадное обстоятельство – многие мужчины теряют эрекцию и сексуальное возбуждение, когда становятся «хорошими». Стоит признать, что сексом во многом рулит природа. 30000 лет архаики в чистую выигрывают войну за впечатляющий секс и эрекцию у 30 лет «новой этики»».
Алексей Разумов
Алексей РазумовЧлен Высшего экспертного совета кафедры «Сексология» Академии социальных технологий, психотерапевт, сексолог

Разумов отмечает, что ирония заключается в том, что примерно 80% женщин также фантазируют о жестоком доминирующем сексе. Они хотят быть взятыми именно так. Но женщины также оказались в ловушке «новой этики» и боятся признаться себе, что их возбуждает «брутальный» стиль.

«Я встречал в своей практике много милых, заботливых и уважающих друг друга пар с напрочь «прокисшим» сексом. «Быть диким» трудно как женщинам, так и мужчинам. В реальности это настолько трудно, что некоторые люди становятся сексуально травоядными в браке, оставаясь хищниками во внебрачных отношениях. Они любят дикий секс, но им слишком «стыдно» делать это с собственной супругой или супругом. Диким сексом НЕ занимаются с теми, кто нас бережно поддерживает и заботливо опекает. Сексом занимаются с любовниками», — утверждает сексолог.

Эксперт считает, что запустить изменение в паре, у которой сексуальная жизнь сошла на нет несложно, если вместо вопроса «Почему бы вам не заниматься сексом почаще?» задавать вопрос «А вы когда-нибудь вообще пробовали дикий секс? И если да, то почему прекратили?» По его мнению, такой вопрос куда интимнее и точнее, и даст новый виток вашей интимной жизни.

Любовь,Алексей Разумов,
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