Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

Сексолог назвала причины отказа мужчин в близости

Lenta.ru

Усталость и разница в темпераменте могут стать причиной того, что мужчины отказывают женщинам в сексе, рассказала сексолог Мира Лисовская. Причины отказа мужчин в близости она назвала в беседе с Life.

Сексолог назвала причины отказа мужчин в близости
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Лисовской, из-за разницы в темпераменте у мужчины половая потребность может быть ниже, чем у его партнерши.

«Первое время отношений это незаметно, партнеры увлечены друг другом. С течением времени индивидуальная сексуальная нормализуется, соответственно, потребность каждого начинает проявляться», — объяснила сексолог.

Кроме того, к нежеланию заниматься сексом могут привести накопленная усталость, стрессы, проблемы со здоровьем, а также чрезмерная мастурбация, предупредила специалист. Кроме того, отметила Лисовская, к отказу могут привести иные приоритеты: работа, проекты, бизнес.

Наконец, продолжила сексолог, женщина может не соответствовать вкусу мужчины.

«Человек возбуждается исходя из его сексуально релевантных стимулов. У каждого эти стимулы индивидуальные. Мужчина может отказать, если не видит в партнерше ничего сексуального, вызывающего возбуждение для него», — сказала она, добавив, что не возбуждать могут фигура женщины или несоблюдение ею гигиены.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители