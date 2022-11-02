Сексолог научила мужчин правилам оральных ласк

Многие мужчины стесняются признаться в том, что хотят заняться оральным сексом и доставить женщине удовольствие, рассказала психолог-сексолог Каролина Путинцева. В своем Telegram-канале она посоветовала откровенно говорить о желаниях и научила правилам оральных ласк.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Путинцева отметила, что главное в сексе, в том числе оральном, — знать, что нравится партнеру. Она заявила, что у российских мужчин имеется пробел в осведомленности, как нужно делать куннилингус, а тех, кто делает это умело, можно пересчитать по пальцам. К тому же, по ее словам, многие женщины стесняются откровенно обсуждать эту тему.

Большинство мужчин согласны доставить удовольствие такого рода своей женщине, но не знают как, или ориентируются на анатомию бывшей избранницы, но у всех она разная, добавила психолог-сексолог. И, если мужчина заявляет, что готов, но женщина отказывается, нужно откровенно обсудить свои желания.

Путинцева предупредила, что часто женщины стесняются своих запахов и выделений. Поэтому не нужно начинать внезапно, лучше вместе подготовиться к этому процессу, например принять душ. После не стоит ждать от женщины фонтан эмоций, как в кино для взрослых, следует начинать делать все нежно и следить за реакциями на разный вид и темп стимуляции, посоветовала психолог-сексолог.