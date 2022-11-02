Блогер назвала самые нелепые поступки мужчин во время интима

Катерина Робинсон в своем TikTok-аккаунте рассказала о самых странных, нелепых и раздражающих поступках мужчин в постели.
На первом месте в топе странных привычек любовников оказался мужчина, который во время близости подмигивал девушке. Другой парень “провинился” тем, что не оценил интимную прическу блогерши. Он решил, будто партнерша не до конца привела себя в порядок.
Больше всего тиктокершу удивляют мужчины, которые реагируют на слова девушки о приближении оргазма словами вроде “правда?”.
“Что я должна была делать в этот момент? И почему он думает, что я врала, и переспросил? В такой момент нужно оставить в покое и просто дать возможность получить удовольствие”, — возмутилась блогер.
В комментариях многие девушки согласились с Катериной, поскольку сами оказывались в подобных ситуациях.
Ранее “Рамблер” писал о необходимых интимных качествах женщин по мнению мужчин.