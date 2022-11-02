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3 часа назад

Блогер назвала самые нелепые поступки мужчин во время интима

Мира Маркина

Катерина Робинсон в своем TikTok-аккаунте рассказала о самых странных, нелепых и раздражающих поступках мужчин в постели.

Блогер назвала самые нелепые поступки мужчин во время интима
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

На первом месте в топе странных привычек любовников оказался мужчина, который во время близости подмигивал девушке. Другой парень “провинился” тем, что не оценил интимную прическу блогерши. Он решил, будто партнерша не до конца привела себя в порядок.

Россиянки рассказали о самых неудачных интимных приключениях

Больше всего тиктокершу удивляют мужчины, которые реагируют на слова девушки о приближении оргазма словами вроде “правда?”.

“Что я должна была делать в этот момент? И почему он думает, что я врала, и переспросил? В такой момент нужно оставить в покое и просто дать возможность получить удовольствие”, — возмутилась блогер.

В комментариях многие девушки согласились с Катериной, поскольку сами оказывались в подобных ситуациях.

Ранее “Рамблер” писал о необходимых интимных качествах женщин по мнению мужчин.

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