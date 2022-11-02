Психотерапевт объяснила, почему не стоит заводить роман на работе

Порядка 40% работников хотя бы раз в жизни заводили служебный роман, некоторые такие отношения даже заканчиваются браком. В то же время у отношений на работе много подводных камней. О них рассказала психодраматист Ольга Малинина, сообщает сайт "Аргументы и факты".

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По словам специалиста, работа является вторым по популярности местом, где люди находят свою вторую половинку. Дело в том, что там они проводят значительную часть времени, а современная корпоративная культура способствует тесному общению в коллективе. У служебного романа есть плюсы: во-первых, не надо тратить время на встречи вне офиса, во-вторых, у партнеров улучшается настроение, повышается работоспособность, что способствует карьерному росту. Однако отношения на рабочем месте нечасто выливаются во что-то большее: многие не могут разделять частную жизнь и рабочую.

Конфликты в паре приводят к проблемам в коллективе. Еще сложнее ситуация, если один из влюбленных старше по должности. Тогда партнер может просто его использовать в своих карьерных целях. Другая проблема неравных по должности партнеров заключается в том, что один может излишне идеализировать второго из-за его статуса. Со временем приходит понимание, что объект обожаний вовсе не тот, кем показался на первый взгляд, и наступает разочарование. Не исключена и обратная ситуация, когда один из влюбленных, будучи начальником, наслаждается восхищением со стороны партнера, однако со временем ему это наскучивает.