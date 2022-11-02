Как с партнером правильно говорить о сексуальных фантазиях

Стесняетесь откровенно обсуждать интимную жизнь с партнером и обозначать свои пожелания в постели? «Рамблер» поговорил с экспертом и выяснил, как не бояться говорить о том, что вы предпочитаете в сексе.
Область сексуальных фантазий часто бывает скрыта от партнера. Но это не значит, что их нет. Каждый человек фантазирует. Только вот говорить об этом открыто не каждый решается.
По словам Нигай, для того чтобы диалог стал возможным, нужны условия. Первое из них – создать безопасность. Это значит договориться о правилах, при которых вы сможете без страха проявлять себя. Прежде всего не оценивать и не осуждать. Чтобы не говорил ваш партнер, стараться выслушать его и разобраться, что именно его привлекает в его фантазиях. На чем акцент. Почему именно это его возбуждает. Что он испытывает во время фантазий.
Эксперт предупреждает: никогда не начинайте разговор с претензий и недовольства партнером. Это вызовет только негативную реакцию и сопротивление. Обязательно искренне поинтересуйтесь у партнера, какие у него есть фантазии. И помните, что близость начинается с вашей открытости и готовности быть уязвимым.
Будьте готовы к любой реакции партнера, не ожидая от него, что он сразу услышит и поймет вас. Он может столкнуться со своими чувствами и не справиться с ними. Но ваша открытость и принятие, придадут ему уверенности и спокойствия.
Нигай считает, что фантазировать не вредно, а даже полезно. По ее словам, в этот момент включается творчество, расширяются границы. Через фантазии вы вместе с партнером можете расти и исследовать свой собственный богатейший внутренний мир, расширяя вашу совместную область как пары.
«Позволить себе фантазировать – это не значит обязательно воплощать мысли в жизнь. Многие фантазии так и остаются на уровне воображения. Только вот если их оставлять при себе, это может превратиться в запрещенный, подавленный материал. А если их легализовать, проговаривать с партнером, а еще и некоторые реализовывать, это значительно скрасит вашу сексуальную жизнь», – рассказывает специалист.
Эксперт призывает смотреть на сексуальные фантазии не как на признание в чем-то запретном, а как на огромный шаг к вашей близости, что несомненно привнесет в вашу жизнь много нежности, доверия и любви друг к другу. Возможность быть открытыми и уязвимыми друг с другом – это дар.