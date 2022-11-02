Как с партнером правильно говорить о сексуальных фантазиях

«Второй очень важный момент – не относить это лично к себе. Частая ошибка и ограничение в том чтобы открыто говорить с партнером, это когда сексуальные фантазии партнера воспринимаются как неудовлетворенность сексуальной жизнью или вами в целом. «Это он не хочет меня, или я ему не подхожу!» начинаете думать вы. Это прежде всего ЕГО ФАНТАЗИИ, и к вам они могут не иметь никакого отношения. Как только вы отнесете это лично к себе, у вас включаться переживания на счет собственной персоны. Страх, гнев, ревность, сравнение, обида. Вы не сможете услышать что на самом деле он пытается сказать о себе.



Это часто останавливает пару от диалога. Боязнь ранить друг друга. Поэтому, перед тем как рассказывать о фантазиях, важно сделать акцент на то, что с вашим партнером все хорошо, вы довольны и цените его, просто есть еще что-то, что вызывает у вас интерес. И именно потому, что он вам важен, и вы хотите сделать вашу сексуальную жизнь еще интересней, вы делитесь с ним самым сокровенным. Потому что доверяете».

Наталья Нигай Член Высшего экспертного совета кафедры «Сексология» Академии социальных технологий