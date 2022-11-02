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2 часа назад

Как с партнером правильно говорить о сексуальных фантазиях

Мира Маркина
Наталья Нигайэксперт

Стесняетесь откровенно обсуждать интимную жизнь с партнером и обозначать свои пожелания в постели? «Рамблер» поговорил с экспертом и выяснил, как не бояться говорить о том, что вы предпочитаете в сексе.

Как с партнером правильно говорить о сексуальных фантазиях
Фото: Кадр из фильма "365 дней"Кадр из фильма "365 дней"

Область сексуальных фантазий часто бывает скрыта от партнера. Но это не значит, что их нет. Каждый человек фантазирует. Только вот говорить об этом открыто не каждый решается.

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«Вам может мешать страх обидеть партнера. Стыд. Уязвимость. Страх оценки и осуждения. В результате, может случиться так, что каждый из партнеров живет в своем фантазийном мире, оставаясь один на один с этим, лишая друг друга возможности доставить и получить удовольствие. Следствием чего может стать неудовлетворенность, отчуждение, снижение влечения в паре. Именно поэтому важно учиться говорить о своих фантазиях с партнером».
Наталья Нигай
Наталья НигайЧлен Высшего экспертного совета кафедры «Сексология» Академии социальных технологий

По словам Нигай, для того чтобы диалог стал возможным, нужны условия. Первое из них – создать безопасность. Это значит договориться о правилах, при которых вы сможете без страха проявлять себя. Прежде всего не оценивать и не осуждать. Чтобы не говорил ваш партнер, стараться выслушать его и разобраться, что именно его привлекает в его фантазиях. На чем акцент. Почему именно это его возбуждает. Что он испытывает во время фантазий.

«Второй очень важный момент – не относить это лично к себе. Частая ошибка и ограничение в том чтобы открыто говорить с партнером, это когда сексуальные фантазии партнера воспринимаются как неудовлетворенность сексуальной жизнью или вами в целом. «Это он не хочет меня, или я ему не подхожу!» начинаете думать вы. Это прежде всего ЕГО ФАНТАЗИИ, и к вам они могут не иметь никакого отношения. Как только вы отнесете это лично к себе, у вас включаться переживания на счет собственной персоны. Страх, гнев, ревность, сравнение, обида. Вы не сможете услышать что на самом деле он пытается сказать о себе.

Это часто останавливает пару от диалога. Боязнь ранить друг друга. Поэтому, перед тем как рассказывать о фантазиях, важно сделать акцент на то, что с вашим партнером все хорошо, вы довольны и цените его, просто есть еще что-то, что вызывает у вас интерес. И именно потому, что он вам важен, и вы хотите сделать вашу сексуальную жизнь еще интересней, вы делитесь с ним самым сокровенным. Потому что доверяете».
Наталья Нигай
Наталья НигайЧлен Высшего экспертного совета кафедры «Сексология» Академии социальных технологий

Эксперт предупреждает: никогда не начинайте разговор с претензий и недовольства партнером. Это вызовет только негативную реакцию и сопротивление. Обязательно искренне поинтересуйтесь у партнера, какие у него есть фантазии. И помните, что близость начинается с вашей открытости и готовности быть уязвимым.

Будьте готовы к любой реакции партнера, не ожидая от него, что он сразу услышит и поймет вас. Он может столкнуться со своими чувствами и не справиться с ними. Но ваша открытость и принятие, придадут ему уверенности и спокойствия.

Нигай считает, что фантазировать не вредно, а даже полезно. По ее словам, в этот момент включается творчество, расширяются границы. Через фантазии вы вместе с партнером можете расти и исследовать свой собственный богатейший внутренний мир, расширяя вашу совместную область как пары.

«Позволить себе фантазировать – это не значит обязательно воплощать мысли в жизнь. Многие фантазии так и остаются на уровне воображения. Только вот если их оставлять при себе, это может превратиться в запрещенный, подавленный материал. А если их легализовать, проговаривать с партнером, а еще и некоторые реализовывать, это значительно скрасит вашу сексуальную жизнь», – рассказывает специалист.

Эксперт призывает смотреть на сексуальные фантазии не как на признание в чем-то запретном, а как на огромный шаг к вашей близости, что несомненно привнесет в вашу жизнь много нежности, доверия и любви друг к другу. Возможность быть открытыми и уязвимыми друг с другом – это дар.

Любовь,
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