Что делать, если муж зависим от порно

Контент для взрослых может привести к психологическим проблемам. Психологи бьют тревогу — порнозависимость становится все большей проблемой, учитывая прогресс в технологиях и наше стремление сократить количество контактов, особенно за последние пару лет в условиях пандемии. Чаще всего с данной зависимостью сталкиваются мужчины, для которых вопрос постоянного сексуального контакта стоит особенно остро. Мы решили разобраться, что вообще из себя представляет порнозависимость и как с ней бороться, если вы замечаете ее признаки у своего мужчины.

Фото: WomanHit WomanHit

В чем причина порнозависимости

Видео дня

Сам по себе порноконтент не представляет никакой угрозы для психики взрослого и адекватного человека, проблемы начинаются того, когда для мужчины порно становится полной заменой контакта с живой женщиной. Самоудовлетворение в процессе просмотра подобных видео и фильмов становится для многих мужчин выходом по тем или иным причинам. Сказать, что порно может полностью заменить физический контакт, нельзя. Важно разобраться, что заставляет мужчину возбуждаться и думать исключительно о том, как бы охватить как можно больше сюжетов. Часто речь идет о неудачах в реальной жизни или травмах на сексуальной почве, полученных в ранней юности. Все эти проблемы мужчина «забирает» в семейную жизнь, что приносит дискомфорт женщине, находящейся рядом с ним.

Как бороться с порнозависимостью без привлечения сексолога?

Находим личную причину

Часто можно начать бороться с тягой к порно признав, что такая проблема существует и начать поиски решения. Мужчине необходимо понять, какие проблемы он пытается решить просмотром данных материалов. Можно записать все возможные причины. Как правило, получается три-четыре пункта, тянущиеся из прошлого. Иногда в ходе такой самостоятельной терапии мужчина по ходу дела начинает продумывать пути решения. Самое главное, гасить в себе любое зарождающееся чувство вины.

Устанавливаем контроль

Ваш мужчина должен быть готов изменить свои привычки, если решит активно бороться с порнозависимостью. В первую очередь, стоит удалить все сохраненные ссылки и архивы с подобным контентом, в запущенных случаях стоит подумать о блокировке такого контента, воспользовавшись программами с защитой от детей. Причем сделать это должен кто-то из близких, например, жена. Суть в том, чтобы мужчина не знал пароль. Если в окружении есть люди с подобными интересами, проявить силу воли и ограничить контакт с человеком, который предлагает оценить новый шедевр из индустрии фильмов для взрослых.

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