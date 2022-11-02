Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
2 часа назад

Что делать, если муж зависим от порно

WomanHit.ru

Контент для взрослых может привести к психологическим проблемам. Психологи бьют тревогу — порнозависимость становится все большей проблемой, учитывая прогресс в технологиях и наше стремление сократить количество контактов, особенно за последние пару лет в условиях пандемии. Чаще всего с данной зависимостью сталкиваются мужчины, для которых вопрос постоянного сексуального контакта стоит особенно остро. Мы решили разобраться, что вообще из себя представляет порнозависимость и как с ней бороться, если вы замечаете ее признаки у своего мужчины.

Что делать, если муж зависим от порно
Фото: WomanHitWomanHit

В чем причина порнозависимости

Видео дня

Сам по себе порноконтент не представляет никакой угрозы для психики взрослого и адекватного человека, проблемы начинаются того, когда для мужчины порно становится полной заменой контакта с живой женщиной. Самоудовлетворение в процессе просмотра подобных видео и фильмов становится для многих мужчин выходом по тем или иным причинам. Сказать, что порно может полностью заменить физический контакт, нельзя. Важно разобраться, что заставляет мужчину возбуждаться и думать исключительно о том, как бы охватить как можно больше сюжетов. Часто речь идет о неудачах в реальной жизни или травмах на сексуальной почве, полученных в ранней юности. Все эти проблемы мужчина «забирает» в семейную жизнь, что приносит дискомфорт женщине, находящейся рядом с ним.

Как бороться с порнозависимостью без привлечения сексолога?

Находим личную причину

Часто можно начать бороться с тягой к порно признав, что такая проблема существует и начать поиски решения. Мужчине необходимо понять, какие проблемы он пытается решить просмотром данных материалов. Можно записать все возможные причины. Как правило, получается три-четыре пункта, тянущиеся из прошлого. Иногда в ходе такой самостоятельной терапии мужчина по ходу дела начинает продумывать пути решения. Самое главное, гасить в себе любое зарождающееся чувство вины.

Устанавливаем контроль

Ваш мужчина должен быть готов изменить свои привычки, если решит активно бороться с порнозависимостью. В первую очередь, стоит удалить все сохраненные ссылки и архивы с подобным контентом, в запущенных случаях стоит подумать о блокировке такого контента, воспользовавшись программами с защитой от детей. Причем сделать это должен кто-то из близких, например, жена. Суть в том, чтобы мужчина не знал пароль. Если в окружении есть люди с подобными интересами, проявить силу воли и ограничить контакт с человеком, который предлагает оценить новый шедевр из индустрии фильмов для взрослых.

Ищем себе занятия из других областей

Отличным способом отвлечься от порно, кроме загруженности работой, является поиск хобби. Как правило, зависимые от порно мужчины нуждаются в физической и психологической разрядке, а для этих целей прекрасно подходит спорт и активная деятельность. Если со спортом не складывается по разным причинам, подумайте о дополнительных курсах, которые будут забирать все ваше внимание. Главное, найти дело, которое действительно будет интересным и отвлечет от навязчивых мыслей.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители