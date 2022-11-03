Модель начала зарабатывать на желающих вернуть страсть в брак мужчинах

Модель OnlyFans начала зарабатывать на консультациях для женатых мужчин, которые желают вернуть страсть в брак и обратить на себя внимание жен. Об этом сообщает New York Post (NYP).

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42-летняя мать-одиночка Лана Мэй рассказала, что мужчины связываются с ней через приложение и просят о помощи. «Многие из них хотят быть увиденными, услышанными и желанными. Некоторые говорят, что очень любят своих жен, но у них давно не было интимной близости. Они хотят получить совет, как ее вернуть», — объяснила она.

Мэй решила консультировать клиентов на эти темы по видеосвязи. На сессии она разбирает проблемы мужчин в браке и помогает их решить. 30 минут разговора стоят 15 долларов. По словам женщины, за последние шесть месяцев она уже спасла полдюжины браков и заработала около 20 тысяч долларов, несмотря на то, что некоторые критики называют подобный коучинг неэтичным.

Консультации Мэй предназначены не только для женатых мужчин, но и для тех, кто мечтает встретить девушку и начать отношения. На таких сессиях она совместно с клиентом разрабатывает индивидуальный план для достижения этой цели. Однако, призналась Мэй, не всегда все идет гладко. Недавно к ней за советом обратился 23-летний сын ее подруги, и она была вынуждена ему отказать по этическим соображениями.

Звезда OnlyFans воспитывает 17-летнюю дочь, которую не смущает бизнес матери. «Она знает, чем я занимаюсь, и очень меня поддерживает», — заключила Мэй.