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35 минут назад

Сексолог раскрыла секреты мощного женского оргазма

Lenta.ru

Постоянные мысли об оргазме и его ожидание мешают не только достижению пика, но и наслаждению процессом, рассказала психолог-сексолог Каролина Путинцева. В своем Telegram-канале она раскрыла секреты получения мощного женского оргазма.

Сексолог раскрыла секреты мощного женского оргазма
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Путинцева предупредила, что концентрация на одной лишь мысли о том, как получить оргазм, вредит и женщине, и мужчине. Она в итоге может и не достичь высшей точки, несмотря на старания партнера. Но при этом есть шанс лишиться близости с избранником и возможности получать удовольствие от всего процесса.

Для того чтобы получать оргазм несмотря на отвлекающие обстоятельства, психолог-сексолог порекомендовала не переставать изучать свое тело. Она отметила, что, если женщина использует дезадаптивные способы мастурбации (в ванной, под струей воды, сжатием ног), то ей придется развивать уже знакомые эрогенные зоны, либо искать новые.

«Мастурбация под одеялом, когда все спят? В полной тишине? Принимая ванну? Или на рабочем месте, под столом или в туалете? Разбираем, что отвлекает, что помогает переключить мозг на происходящее с телом‚ что ускоряет или оттягивает приближающийся оргазм», — посоветовала Путинцева проанализировать свои ощущения.

«Один из действенных способов достичь оргазма не только при мастурбации, но и с партнером, — это откровенно поговорить с ним, а после — показать, что и как нужно делать. Когда партнер увидит, почувствует и поймет, нравится женщине, до оргазма в постели с ним существенно сократится», — подвела итог Путинцева.

Ранее Каролина Путинцева рассказала, что должен делать мужчина, чтобы доставить женщине удовольствие с помощью орального секса. Она посоветовала откровенно говорить о своих желаниях.

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