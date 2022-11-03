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1 час назад

Список требований мужчины к жене перед сексом раскритиковали в сети

Lenta.ru

Пользовательница форума Mumsnet раскрыла список требований, которые выдвинул ей муж для того, что секс стал, по его мнению, более качественным. В комментариях под публикацией раскритиковали большинство советов мужчины, хотя и признали справедливость некоторых из них.

Список требований мужа к жене перед сексом раскритиковали в сети
Фото: Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»

Женщина рассказала, что у ее мужа появились проблемы с потенцией, в которых, как он считает, виновата она. Мужчина заявил, что она недостаточно старается, чтобы «обеспечить наилучшее качество их интимной близости», и затем выдвинул ей список требований. «Среди его пожеланий — выбритые волосы на лобке, немного макияжа, чистые и уложенные волосы, — поделилась она. — Разумно ли ожидать от меня этих вещей перед сексом?» По словам женщины, муж также потребовал, чтобы она «предварительно мылась».

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Под ее публикацией появилось несколько сотен комментариев, в которых пользователи оценили тяжесть сложившейся ситуации. «Если бы мужчина попросил меня побрить лобковые волосы и накраситься перед сексом, я бы отказалась», — заявила одна из пользовательниц. Многие из комментаторов сошлись во мнении, что таким образом мужчина проецирует на жену неуверенность в себе. Один из них прямо написал: «Похоже, он отвлекается от своей проблемы, выдав вам список требований, которые вы никогда не сможете выполнить, вместо того чтобы взять ответственность на себя».

Несмотря на то, что большинство пользователей форума раскритиковали список мужчины, нашлись и те, кто настаивал на том, что попросить партнершу помыться перед сексом — это нормально. «Я думаю, что душ — это базовый минимум», — отметил один из комментаторов. К его мнению присоединились и другие: «Я думал, что чистота — это основное требование партнеров друг к другу. Никто не хочет соприкасаться друг с другом липкими гениталиями».

Ранее пользовательница портала Reddit призналась, что парень несколько раз пытался принудить ее к анальному сексу, несмотря на ее протесты. В комментариях под публикацией поддержали девушку и дали ей советы, как себя правильно вести в подобной ситуации.

Любовь,
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