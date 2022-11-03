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2 часа назад

Сексолог Молния назвала ошибку женщин при попытке вернуть в пару страсть

Мария Иглина

Сексолог Катерина Молния заявила, что внезапные встряски и попытки освежить интимную жизнь могут привести к культурному шоку у партнера. Подробностями эксперт поделилась в беседе с Life.

Названа ошибка женщин при попытке вернуть в пару страсть
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Как отмечает сексолог, если ексуальные отношения между партнерами сошли на нет, то необходимо совместно найти причину случившегося:

"Желание не пропадает само по себе, так как сексуальность — это центральный аспект бытия человека. Оно пропадает под воздействием кучи социальных, психологических и физических факторов, и организм просто отключает эту функцию, потому что "выжить" ему сейчас главнее, чем получить удовольствие и размножаться".

Также эксперт отметила, что если человек замечает охлаждение со стороны партнера, то он может впасть в панику, испытать вину за происходящее и стать навязчивым в отношениях.

Блогер назвала самые нелепые поступки мужчин во время интима

Так, в пример Молния привела женщин, "которые могут устроить человеку культурный шок, притащив его на секс-вечеринку или флиртуя с незнакомцами". Такой встряски сексолог попросила избегать.

Ранее Ратаковски раскрыла отношение к интиму на первом свидании.

Любовь,
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