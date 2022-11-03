Названа ошибка женщин при попытке вернуть в пару страсть

"Желание не пропадает само по себе, так как сексуальность — это центральный аспект бытия человека. Оно пропадает под воздействием кучи социальных, психологических и физических факторов, и организм просто отключает эту функцию, потому что "выжить" ему сейчас главнее, чем получить удовольствие и размножаться".