Названа ошибка женщин при попытке вернуть в пару страсть

Сексолог Катерина Молния заявила, что внезапные встряски и попытки освежить интимную жизнь могут привести к культурному шоку у партнера. Подробностями эксперт поделилась в беседе с Life.
Как отмечает сексолог, если ексуальные отношения между партнерами сошли на нет, то необходимо совместно найти причину случившегося:
"Желание не пропадает само по себе, так как сексуальность — это центральный аспект бытия человека. Оно пропадает под воздействием кучи социальных, психологических и физических факторов, и организм просто отключает эту функцию, потому что "выжить" ему сейчас главнее, чем получить удовольствие и размножаться".
Также эксперт отметила, что если человек замечает охлаждение со стороны партнера, то он может впасть в панику, испытать вину за происходящее и стать навязчивым в отношениях.
Так, в пример Молния привела женщин, "которые могут устроить человеку культурный шок, притащив его на секс-вечеринку или флиртуя с незнакомцами". Такой встряски сексолог попросила избегать.