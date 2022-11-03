Психолог раскрыл рецепт идеальных отношений

Многие нет-нет да и задумываются об идеальных для себя отношениях. Кто-то уже нашёл своего человека, а кто-то находится в нескончаемых поисках. И у вторых после череды разочарований появляется вопрос: «А что со мной не так?» Но он в корне неправильный, считают психологи. Нужно менять подход к самооценке и запомнить небольшие лайфхаки, чтобы выстроить по-настоящему доверительные и крепкие отношения. Спойлер: в первую очередь начинаем с себя.

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Популярный российский психолог Михаил Лабковский объяснил, что уверенность в себе помогает обрести настоящую любовь и выстроить здоровые взаимоотношения.

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По словам специалиста, есть правило: нужно сразу говорить о том, что не нравится. Оно, кстати, отлично помогает избавиться от любовной зависимости.

Как это работает

Нередко любимый человек ведёт себя по-свински: обманывает, пытается манипулировать, наказывает молчанием, то пропадает, то снова появляется, резко прекращает общение без объяснения причин.

Но самое плохое, что объект манипуляций всё это проглатывает. А нередко даже начинает винить себя, что он (она) такой неправильный. Или же пытается оправдать партнёра и придумать объяснение его поступкам: мол, у него было просто тяжёлое детство или день не задался. У вас тоже может не задаться день, помните об этом!

Так вот, когда вы уверены в себе, то после первого недостойного поступка сможете сказать, что вам такое поведение не нравится. Это срабатывает как своеобразный щит для абьюзеров. Слово за словом, поступок за поступком, когда вы выстраиваете личные границы и они чётко видны, то тут два варианта: либо неподобающее отношение к вам заканчивается, либо недовольный манипулятор попросту сливается.

Это сделать непросто, особенно когда речь идёт о многолетней зависимости (такое просто нельзя назвать отношениями) от абьюзера. Но освобождение того стоит! Прежде всего, это поможет вашему психическому здоровью. Кстати, мы уже рассказывали, что лучше стоит делать, когда вы всё-таки выбрались из абьюзивных отношений.

Так что если действовать как здоровый человек, то даже невротик сможет выйти из цепи насилия, отметил Лабковский. А если вы ещё со временем закрепите это правило, то будете сразу реагировать на неподобающее отношение к себе.

Не бойтесь одиночества

Многие боятся, что если будут любить себя и защищать свои границы, то останутся в одиночестве. Но на самом деле так случится только в случае, если вы сами того пожелаете, заверяет психолог.

В целом это можно сформировать как полезную привычку. Один раз вы прогнали недостойного партнёра. Второй раз сумели вовремя заметить тревожные признаки — и вы даже не вступили в неудачные отношения. А на третий вы даже не пошли на неудачное свидание, так как заранее поняли, что с человеком что-то не то. И вот вы перестаёте бояться и учитесь защищать свои границы. А к уверенным в себе люди обычно сами тянутся, так что не волнуйтесь, одиночество вам не будет грозить.