Предполагаемый бойфренд Асмус сыграл с ней в театре

Актер Роман Евдокимов сообщил в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что вышел на сцену вместе с Кристиной Асмус в Театре имени Марии Ермоловой. Артисты вместе сыграли в спектакле "Леди Макбет Мценского уезда", в котором Асмус выступает как постоянная актриса.

"Впервые за шесть лет после института вышел на большую сцену. Спасибо, Кристина, за невероятную поддержку во всем", - написал Евдокимов в личном блоге.

Слухи о романе Асмус и Евдокимова возникли еще в прошлом году, когда артистов неоднократно замечали вместе. В марте 2022 года актер опубликовал фотографию, на которой видна рука девушки. Он подписал снимок любовным стихотворением. Тогда фанаты предположили, что произведение посвящено Асмус.