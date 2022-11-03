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22 минуты назад

Предполагаемый бойфренд Кристины Асмус сыграл с ней в Театре Ермоловой

Газета.Ru

Актер Роман Евдокимов сообщил в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что вышел на сцену вместе с Кристиной Асмус в Театре имени Марии Ермоловой. Артисты вместе сыграли в спектакле "Леди Макбет Мценского уезда", в котором Асмус выступает как постоянная актриса.

Предполагаемый бойфренд Асмус сыграл с ней в театре
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Впервые за шесть лет после института вышел на большую сцену. Спасибо, Кристина, за невероятную поддержку во всем", - написал Евдокимов в личном блоге.

Слухи о романе Асмус и Евдокимова возникли еще в прошлом году, когда артистов неоднократно замечали вместе. В марте 2022 года актер опубликовал фотографию, на которой видна рука девушки. Он подписал снимок любовным стихотворением. Тогда фанаты предположили, что произведение посвящено Асмус.

Любовь,Роман Евдокимов,Кристина Асмус,
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