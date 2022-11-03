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1 час назад

Сексолог связала длину ног мужчины с его темпераментом в постели

Lenta.ru

Мужчины с высокой половой конституцией, скорее всего, будут волосаты и коротконоги, рассказала сексолог Юлия Толмачева. В беседе с «Газетой.Ru» она связала длину ног мужчины с его темпераментом в постели.

Сексолог связала длину ног мужчины с его темпераментом в постели
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, типичный мужчина с высокой половой конституцией — коротконогий, приземистый и коренастый. Это объясняется тем, продолжила Толмачева, что отвечающий за сильную половую конституцию гормон тестостерон замедляет рост так называемых трубчатых костей.

«Так что у темпераментных юношей в период полового созревания ноги перестают расти в длину, а у молодых людей со слабой половой конституцией — продолжают. За женскую сексуальность отвечает все тот же тестостерон», — добавила эксперт, отметив, что о высокой сексуальной конституции у женщин говорят короткие ноги и небольшая грудь.

Повышенный рост волос на лице и теле, уточнила Толмачева, также может говорить о высоких потребностях в сексе.

«У темпераментных мужчин, как правило, более густая растительность на ногах и груди, у женщин — выраженный пушок над верхней губой и дорожка от пупка к паху (ее еще называют "тещиной дорожкой")», — рассказала она.

Кроме того, о сильной половой конституции говорят ранние и регулярные менструации у девочек и ранние пробуждения сексуального желания и семяизвержения у мальчиков, заключила Толмачева.

Ранее психолог-сексолог Каролина Путинцева раскрыла секреты получения мощного женского оргазма. По ее словам, постоянные мысли об оргазме и его ожидание мешают не только достижению пика, но и наслаждению процессом.

Любовь,
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