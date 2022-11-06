Что делать, если кажется, что партнер вас не хочет

Переживаете, что страсть в отношениях сошла на нет, и секса не было уже несколько недель и, кажется, в ближайшее время не предвидится? «Рамблер» поговорил с экспертом и выяснил, как справиться с ненужными страхами и вернуть близость с партнером.
По мнению конфликтолога Элины Королевой, ключевое слово во всех этих переживаниях – «кажется». Оно указывает на то, что вы до конца не знаете, что на самом деле творится в голове другого.
Эксперт советует: чтобы найти ответ на свой вопрос, важно поговорить. И не просто задать вопрос в лоб, а выбрать комфортное время, когда вы оба можете выдохнуть, попить чай, настроиться на беседу и узнать, что на самом деле является причиной кажущегося безразличия.
По словам конфликтолога, многие боятся задать такой вопрос, так как причина, вполне вероятно, связана с вами обоими. А значит, после честного диалога важно будет предпринять какое-то количество усилий, чтобы наладить ваш контакт: будь то знаки внимания или поход к семейному терапевту, чтобы разобраться в болезненных чувствах, которые тревожат вас на этом отрезке жизни. Возможно, партнеру нужна помощь узкопрофильного специалиста, а может он просто признается, что ему надо хорошенько выспаться. И вот на месте, где было невнятное «кажется» – появится реальный ответ.
«Если вам действительно важно сохранить душевную и сексуальную близость с партнером, то именно на почве правдивого ответа имеет смысл разрабатывать дальнейший план действий. Так что, дорогие друзья, путь к хорошему сексу начинается с честного диалога!» – подытожила Королева.