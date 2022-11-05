5 книг, которые помогут сохранить отношения

Что такое любовь? Как проживать эмоции и научиться чувствовать? Почему мы ссоримся и конфликтуем с любимыми людьми? Совместно с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ ЛитРес, предлагаем подборку из пяти произведений, которые помогут ответить на эти и другие вопросы.

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«Обними меня крепче. 7 диалогов для любви на всю жизнь», Сью Джонсон

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Что такое любовь? Правильного ответа нет и быть не может. А если он когда-нибудь появится, наверное, мир перестанет существовать. В основе книги — авторский метод эмоциональной терапии, позволяющий найти ключ к себе и пребывать в гармонии во взаимоотношениях с партнером. Сью Джонсон уверена, что диалог — лучшая терапия и кратчайший путь к достижению взаимопонимания. Автор предлагает практические упражнения, цель которых обрести баланс и позволить любить. Книга помогает разобраться в закоулках внутреннего мира и вновь выстроить доверие к себе и близким. Джонсон делится как теоретическими, так и практическими сведениями, что в комплексе эффективно воздействует на читателя.

«Эффект эмпатии. 7 ключей к сверхъестественной проницательности», Хелен Рисс

В чем ключ к успеху? Как наладить все сферы жизни? На что обращать внимание в коммуникации? Ученые утверждают, что лишь 10% информации мы транслируем с помощью слов, остальные 90% — невербально. Подключая к речи мимику, тон голоса и жесты, мы приближаемся к той форме коммуникации, которую можно называть значимой и сильной. Все это развивает в нас эмпатию, которую автор сравнивает с шестым чувством, что тесно граничит с чтением мыслей. Книга позволяет понять и принять, что наше мироощущение может расходиться с окружающими. В ходе ознакомления вы узнаете о методиках, благодаря которым можно находить подход к людям и действовать рационально.

«Любовь, которой не нужны слова. Как улучшить брак без разговоров о нем», Стивен Стосны, Патрисия Лав

Книга написана опытными психотерапевтами, которые решаются разобраться в вопросах любви. Авторы рассуждают о мужчинах и женщинах, об их восприятии отношений и о многом другом. Читатель наглядно узнает, в чем разница представителей сильного и слабого пола, что их роднит, а что отстраняет, почему порой они не способны найти точек соприкосновения, а иногда не могут оставить друг друга ни на минуту. Психотерапевты Патрисия Лав и Стивен Стосны приоткрывают завесу тайны под названием «любовь». Особенность характеров мужчины и женщины объясняет причины конфликтов, она же демонстрирует способы примирения друг с другом. В книге много реальных историй из практики авторов-специалистов, которые позволяют примерить ситуации на себя, сделать выводы и выбрать верное решение.

«С тобой я дома. Книга о том, как любить друг друга, оставаясь верными себе», Ольга Примаченко

Сюжеты из жизни перенесены в книгу: встречи, расставания, чувства, признания, любовь без остатка, трансформирующаяся в зависимость. Как влюбиться и быть счастливым, не потеряв себя в буре эмоций? Книга напоминает, что каждый из нас — это самостоятельная единица со своими желаниями, интересами, потребностями. Партнер не должен нас ограничивать или делить на части, выбирая себе «удобных нас». Его задача усилить нас, а наша — усилить его. Ольга Примаченко рассказывает, как, оставаясь собой, быть в гармоничных отношениях. Автор отказывается от навязанного стереотипа о силе жертвенности в отношениях, объясняет, почему манипуляции и проявление абьюза — дорога в никуда. Основная мысль книги проста и понятна: «согревать друг друга теплом, не сгорая дотла». Как этого достичь, читайте!

«Подходим друг другу. Как теория привязанности поможет создать гармоничные отношения», Амир Левин, Рэйчел Хеллер