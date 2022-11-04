Муж изменил с подругой: как пережить предательство

Ведущие реалити об отношениях «Опасные связи» на телеканале «ЧЕ!» Денис Гребенюк и Дмитрий Рыбин подготовили несколько советов, как ускорить процесс и начать жизнь заново

Фото: WomanHit.ru - МК WomanHit.ru - МК

Измена мужчины с подругой отличается повышенным уровнем цинизма. Это сразу тройное предательство. Первое — предательство мужа. Второе — предательство подруги. Третье — предательство дружбы. Ведь мужчина осознанно согласился на связь не со случайной женщиной, а с той, которая вам ближе всего.

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Чтобы оправиться от такого шока, нужно время. Но есть способы, чтобы ускорить процесс и начать жизнь заново.

НЕ ОТРИЦАЙТЕ СЛУЧИВШЕЕСЯ

Существует пять стадий принятия горя. Первая — это отрицание. Сначала очень сложно выкинуть ситуацию из головы. Вы постоянно думаете: о партнере, случившемся, можно ли было это предотвратить, почему это случилось. Эта «мыслительная жвачка» не дает покоя, мешает концентрироваться и работать, а при богатом воображении может порождать все новые и новые страхи.

Один из простых и доступных способов справиться с этой стадией: написать письмо обидчикам, но не отправить их. «Переписываться» можно до тех пор, пока у вас не иссякнут эмоции или в письмах не станет видимой некая логика случившегося и того, как вам к этому относиться.

ОБУЗДАЙТЕ ГНЕВ

Вторая стадия — гнев. Он придет так же внезапно, как и новость об измене. Накопившееся напряжение в душе и теле вам захочется перенести на виновников — мужа и подругу. Но не позволяйте ему вырваться. Скандалы и разборки не принесут вам спокойствия. А если вы рассчитываете разбудить чью-то совесть или призвать к ответственности, то и тут останетесь ни с чем.

Пока ваш эмоциональный фон нестабилен, лучше отказаться от встреч и «выяснений отношений». Вы не знаете, какими могут быть последствия: будет ли это просто грусть или желание убить обоих. Лучше не проверять, чтобы не ссылаться потом на состояние «аффекта».

ТОРГ НЕУМЕСТЕН

Третья стадия — торг. Горе делает людей уязвимыми и беспомощными. В такие моменты они нередко ищут способы восстановить контроль над жизнью. Наступает время внутренних диалогов с бесконечными вопросами: «Что, если?..». На этом этапе нужно осознать, что прошлого не вернуть, какие бы попытки вы не предпринимали.

Трудности не даются просто так — они делают нас сильнее. Отнеситесь к ситуации, как к уроку.

Во-первых, теперь вы вряд ли будете столь откровенны с подругами.

А, во-вторых, в будущем будете точнее определять личные границы. Возможно, вы давно уже растворились в интересах окружающих. Поэтому они позволяют вести себя с вами так, будто ваших интересов не существует.

Ведущие реалити «Опасные связи» Денис Гребенюк и Дмитрий Рыбин, новые выпуски шоу идут на телеканале «ЧЕ!» с 17 октября по будням в 23:00

ДВИЖЕНИЕ — ЖИЗНЬ

Депрессия — четвертая тихая стадия горя. В таких моментах люди выбирают изоляцию, чтобы справиться с потерей. Что делать, чтобы не увязнуть в них надолго?

Двигайтесь. Выплеснуть негативные эмоции помогает физическая активность. Многие идут на бокс, теннис или бег, так как это очень активные (и ударные) виды активности.

Творите. Искусство помогает выразить боль: купите краски, расскажите вашу историю в прозе или займитесь музыкой. Не спроста многие известные произведения были созданы именно под влиянием трагических переживаний.

ПРИМИТЕ НОВУЮ ЖИЗНЬ

На последней стадии приходит легкость. Это понимание, как случившееся изменило жизнь и теперь она будет совершенно новой.