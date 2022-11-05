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2 часа назад

Коуч назвала причины, по которым из отношений уходит нежность

Inc-News

Совместное проживание или брак порой делают отношения двух людей не похожими на те, которыми они были в самом начале.

Коуч назвала причины, по которым из отношений уходит нежность
Фото: Inc-newsInc-news

Быт и совместное решение проблем нередко сводят на "нет" былую романтику. Чтобы не потерять друг друга, необходимо поддерживать нежность и трепет в отношениях. Это целая наука, которую не все могут/хотят освоить. Коуч Валентина Красникова перечислила то, с помощью чего партнёры сами убивают любовь:

Если забыть о сексуальности

Некогда надевавшая перед сном кружевной пеньюар девушка теперь предпочитает ложиться в постель в просторной ночной рубашке с нелепым рисунком. Видя любимую в таком облачении, мужчина невольно ассоциирует её со своей мамой. Учитывая это, об интимной близости речи уже не идёт. Когда притягательность для женщины уходит на второй план, мужчина постепенно охладевает к ней.

Если скучно с собой

Вступив в отношения, женщина ждёт, что партнёр неустанно будет делать её счастливой. Навязчивые просьбы о внимании, разговорах, времяпрепровождении рядом с ней и тоскливое "Ты меня не лю-ю-юбишь!" или "Мне скучно одной!" надоедят кому угодно. Женщина, которая несчастлива с самой собой, не будет счастлива ни с кем. Эксперт отмечает, что важно уметь себя занять, иметь собственные влечения и круг общения. Такая женщина будет всегда оставаться интересной для любимого.

Если критиковать

Ещё один разрушитель романтики в отношениях — критика. Например, если женщина критикует избранника за то, что он не подарил ей цветы (когда она не озвучила это желание) или за то, что подарил их в тот момент, когда есть необходимость в более важных тратах, начисто отбивает желание впредь радовать дорогого человека. Мужчины не могут читать мысли и не распознают намёки. Лучший способ взаимодействия с ними – говорить о своих желаниях прямо.

Любовь,
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