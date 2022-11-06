Как узнать больше о вашем партнере

Среди типов привязанности выделяют надёжный, тревожный и избегающий. Учёные попросили людей поделиться своими любимыми песнями об отношениях и проанализировали тексты. В итоге их оценили как те, что демонстрируют тревожную, надёжную или избегающую привязанность. Когда песни сравнили со стилями привязанности участников, выяснилось, что у людей с избегающей привязанностью тексты любимых песен тоже отражали избегающее поведение.