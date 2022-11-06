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7 минут назад

Исследование: дешевые свадьбы усиливают неприязнь мужчин к однополым бракам

Ferra.ru

Согласно новому исследованию, мужчины (но не женщины), как правило, больше противятся однополым бракам, если их заставили поверить в то, что свадьбы обходятся дешево.

Дешевые свадьбы усиливают неприязнь мужчин к однополым бракам
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ученые провели два эксперимента с 1298 американцами и австралийцами. Они обнаружили, что мужчины и те, кто был сексуально консервативен (т. е. те, кто выступает против случайного секса), отдают предпочтение нормам, которые делают сексуальные отношения традиционными и исключительными.

В первом эксперименте добровольцам показывали материалы для чтения, в которых объяснялось, что либо гетеросексуальные, либо гомосексуальные люди неразборчивы в связях, или что гетеросексуалы или гомосексуалы не занимаются беспорядочными связями. Во втором эксперименте участники читали о том, что либо гетеросексуальные, либо гомосексуальные люди предпочитают скромные свадьбы или что либо гетеросексуальные, либо гомосексуальные люди предпочитают очень дорогие свадьбы.

Исследователи обнаружили, что условия эксперимента повлияли на отношение мужчин к однополым бракам. Но среди женщин такого не наблюдалось. Мужчины же сообщали о большей неприязни к однополым бракам, если их убеждали, что люди предпочитают проводить дешевые свадьбы.

Любовь,
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