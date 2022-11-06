Дешевые свадьбы усиливают неприязнь мужчин к однополым бракам

Согласно новому исследованию, мужчины (но не женщины), как правило, больше противятся однополым бракам, если их заставили поверить в то, что свадьбы обходятся дешево.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Ученые провели два эксперимента с 1298 американцами и австралийцами. Они обнаружили, что мужчины и те, кто был сексуально консервативен (т. е. те, кто выступает против случайного секса), отдают предпочтение нормам, которые делают сексуальные отношения традиционными и исключительными.

В первом эксперименте добровольцам показывали материалы для чтения, в которых объяснялось, что либо гетеросексуальные, либо гомосексуальные люди неразборчивы в связях, или что гетеросексуалы или гомосексуалы не занимаются беспорядочными связями. Во втором эксперименте участники читали о том, что либо гетеросексуальные, либо гомосексуальные люди предпочитают скромные свадьбы или что либо гетеросексуальные, либо гомосексуальные люди предпочитают очень дорогие свадьбы.