Названы причины проблем с интимной жизнью в долгих отношениях

Специалист по йоге и эксперт в области тантрического секса Айша Белл в беседе с Metro назвала причины, по которым многие пары, встречающиеся достаточно долго, начинают испытывать проблемы с желанием.

По словам эксперта, дело в быстром и "эффективном" сексе, к которому привыкли партнеры. Таким она называет интим, происходящий всегда по одному и тому же сценарию, так как оба партнера уже хорошо изучили друг друга и знают, как доставить наслаждения возлюбленному. По мнению Айши, от такого необходимо уходить, ведь в таком случае пара перестает изучать друг друга, что пагубно влияет на их связь.