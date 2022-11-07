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1 час назад

Названы причины проблем с интимной жизнью в долгих отношениях

Мира Маркина

Специалист по йоге и эксперт в области тантрического секса Айша Белл в беседе с Metro назвала причины, по которым многие пары, встречающиеся достаточно долго, начинают испытывать проблемы с желанием.

Названы причины проблем с интимной жизнью в долгих отношениях
Фото: UnsplashUnsplash

По словам эксперта, дело в быстром и "эффективном" сексе, к которому привыкли партнеры. Таким она называет интим, происходящий всегда по одному и тому же сценарию, так как оба партнера уже хорошо изучили друг друга и знают, как доставить наслаждения возлюбленному. По мнению Айши, от такого необходимо уходить, ведь в таком случае пара перестает изучать друг друга, что пагубно влияет на их связь.

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«Секс — это не только про физиологию. Нам от него нужно чувство связи. Так что постарайтесь замедлиться или узнать что-то новое о своем партнере, даже если вы уже давно занимаетесь сексом с ним» – утверждает Айша Белл.

Она также отметила, что романтические свидания и новые совместные увлечения помогут в этом вопросе.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что блогер поведала о самых нелепых поступках мужчин во время интима.

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